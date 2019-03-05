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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.03.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Eren Derdiyok aranıyor!

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Eren Derdiyok aranıyor!

Eren Derdiyok, ilk yarıda çıktığı 18 resmi maçta 10 gol atarken; yeni forvetler Mitroglou ve Diagne, 5’er resmi maçta sadece 1’er gol bulabildi. Artık mumla aranan Gomis ise geçen sezon aynı dönemde 24 gole ulaşmıştı

Transferler bitti, Galatasaray’ın forvet derdi bitmiyor... İlk yarıda çıktığı 18 resmi maçta 10 gol atan Eren Derdiyok’u kadro dışı bırakıp, 10 milyon Euro’ya Diagne’yi satın alan, Mitroglou’yu da Marsilya’dan kiralayan Sarı-Kırmızılılar aradığını bulamadı. İki yeni santrfor, 5’er resmi maçta sadece 1’er gol bulabildi. Diagne, Kasımpaşa formasıyla ligin ilk devresinde 76 dakikada bir gol atarken, Galatasaray formasıyla 201 dakikada 1 golde kaldı. Mitroglou da Akhisar karşılaşmasında 90+4’te 3 puanı getiren golü kaydederken, diğer 4 karşılaşmada sessiz kaldı.

Gomis atmaya devam ediyor

Galatasaray taraftarının çok özlediği Batefimbi Gomis ise aynı dönemde tam 24 gole ulaşmayı başarmıştı. 29 golle Süper Lig’de krallık tacını takan 33 yaşındaki Fransız santrfor, şimdi gollerine Suudi Arabistan’da devam ediyor. Gomis’in, Al Hilal formasıyla 25 resmi maçta 20 golü var.

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"Oyundan da mücadeleden de memnun değilim"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BB Erzurumspor'a konuk oldukları ve 1-1 berabere kaldıkları maçta, oyuncularının ortaya koyduğu futboldan memnun olmadığını söyledi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Fatih Terim, "Açıkçası skoru 2 puan kaybı olarak görüyorum ama ben oyundan da mücadeleden de memnun değilim. Mehmet (Özdilek) hoca ve talebelerini tebrik ediyorum" dedi.
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