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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.05.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

PFDK'dan Sarıyer'e kötü haber! Sakaryaspor maçı seyircisiz...

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PFDK'dan Sarıyer'e kötü haber! Sakaryaspor maçı seyircisiz...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Sarıyer'e 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Buna göre Sarıyer'in 21 Mayıs'ta sahasında oynayacağı Play-Off Yarı Final rövanş mücadelesinde ev sahibi takım taraftarı olmayacak. Öte yandan Play-Off'a veda eden Tuzlaspor da 1 maç seyircisiz oynama cezası aldı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

1- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 09.05.2019 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş. - YILPORT SAMSUNSPOR TFF 2. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- SARIYER Kulübünün, 09.05.2019 tarihinde oynanan SARIYER - KASTAMONUSPOR 1966 TFF 2. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SARIYER Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- KASTAMONUSPOR 1966 Kulübünün, 09.05.2019 tarihinde oynanan SARIYER - KASTAMONUSPOR 1966 TFF 2. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Sarıyer yarı finalde
Sarıyer yarı finalde!

4- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 09.05.2019 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 2. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübünün, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

PFDKdan Sarıyere kötü haber Sakaryaspor maçı seyircisiz...

5- TUZLASPOR A.Ş.'nin, 09.05.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş. - MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.850.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş. idarecisi RIDVAN İLHANLI'nın, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle takdiren 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş. sporcusu ERDİNÇ PEKGÖZ'ün, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- SERİK BELEDİYESPOR Kulübünün, 10.05.2019 tarihinde oynanan SERİK BELEDİYESPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. TFF 3. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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