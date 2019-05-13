Kastamonuspor 1966 Sarıyer maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Kastamonuspor 1966, Sarıyer karşısında galibiyet elde ederek Play Off'larda yarı finale yükselmeyi amaçlayacak. Peki, Kastamonuspor 1966 Sarıyer maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Kastamonuspor 1966 Sarıyer maçı ile Beyaz Grup'ta 2. Lig Play Off Çeyrek Final mücadelesi verecek. İlk maçı kendi evinde 1-0 kazanan Sarıyerspor, bu kez deplasmanda galip gelerek yarı finale yükselme şansı arayacak. Peki, Kastamonu spor 1966 Sarıyer maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
KASTAMONUSPOR 1966 SARIYER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
2.Lig Play Off Çeyrek Final Beyaz Grup rövanş maçında Kastamonuspor 1966, Sarıyer'i konuk edecek. 13 Mayıs Pazartesi günü saat 15.30'da oynanacak olan karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.
Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off'ta çeyrek final rövanş maçları sonunda yarı finale çıkan ekipler belli olacak.
Çeyrek final ilk maçlarında Kırmızı Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, rakip sahada Tuzlaspor'u 2-0, Fatih Karagümrük de yine deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek avantaj elde etti.
Beyaz Grup'ta Sarıyer, Kastamonuspor 1966'yı, Sakaryaspor ise Yılport Samsunspor'u sahasında 1-0'lık skorlarla geçti.
Play-off çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:
- Kırmızı Grup
16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Tuzlaspor (Manisa Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
16.00 Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor (Vefa)
- Beyaz Grup
15.30 Kastamonuspor 1966-Sarıyer (Kastamonu Gazi)
20.30 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
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