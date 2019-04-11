PFDK'dan Mehmet Ekici'ye 3 maç ceza

TFF'den yapılan açıklamada kurulun, Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmada, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Mehmet'e 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verdiği belirtildi.

Kurul ayrıca, aynı sebepten dolayı Ankaragücülü futbolcu Hector Canteros'u da 1 resmi müsabakadan men ve 4 bin 350 TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Kurulu'nun kararları şöyle:

1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 07.04.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, TFF'den izinli olmayan pankart ile sahaya çıkılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MEHMET EKİCİ'nin, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 07.04.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI 406 nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu HECTOR MIGUEL CANTEROS'un, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.350.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 06.04.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan OSMAN SEÇİLMİŞ GÜNEY ÜST TRİBÜN B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübünün, 06.04.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A, B, C, D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 08.04.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 230.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 06.04.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- OSMANLISPOR FK antrenörü İLKER PÜREN'in, 06.04.2019 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FK - ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübü teknik sorumlusu GİRAY BULAK'ın, 06.04.2019 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR BALTOK - İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ADANASPOR A.Ş. idarecisi HAMZA AKGÜL hakkında, 07.04.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - ABALI DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş. görevlisi ANIL GÖRKEM AKSAK'ın, müsabaka bitiminde yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş. teknik sorumlusu EYÜP ARIN'ın, rakip takım antrenörüne yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş. antrenörü SERKAN BEKİROĞLU'nun, rakip takım yardımcı antrenörüne yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞIve 3.900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş. sporcusu VELİ KIZILKAYA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 2.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ABALI DENİZLİSPOR Kulübü antrenörü GÜRKAN ASLAN'ın, 07.04.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - ABALI DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ABALI DENİZLİSPOR Kulübü sporcusu ZİYA ALKURT'un, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 2.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 07.04.2019 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübü antrenörü ALİ TANDOĞAN'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ETİMESGUT BELEDİYESPOR Kulübünün, 07.04.2019 tarihinde oynanan ETİMESGUT BELEDİYESPOR - TUZLASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ETİMESGUT BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu EYÜPCANDELİBALTA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- TUZLASPOR A.Ş. sporcusu TANER YILDIZ'ın, 07.04.2019 tarihinde oynanan ETİMESGUT BELEDİYESPOR - TUZLASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- BAKSPOR Kulübünün, 07.04.2019 tarihinde oynanan BAKSPOR KULÜBÜ - FETHİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- İNEGÖLSPOR Kulübünün, 07.04.2019 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İNEGÖLSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İNEGÖLSPOR Kulübü sporcusu ENES BAYIR'ın, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İNEGÖLSPOR Kulübü sporcusu TANER YALÇIN'ın, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, 07.04.2019 tarihinde Samsun Yeni 19 Mayıs Stadında oynanan YILPORT SAMSUNSPOR - SARIYER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- EYÜPSPOR Kulübünün, 07.04.2019 tarihinde oynanan EYÜPSPOR - SANCAKTEPE BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- SANCAKTEPE BELEDİYESPOR Kulübünün, 07.04.2019 tarihinde oynanan EYÜPSPOR - SANCAKTEPE BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SANCAKTEPE BELEDİYESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKPOR A.Ş.'nin, 07.04.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKPOR A.Ş.- ERZİN BLD.SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- BATMAN PETROLSPOR A.Ş.'nin, 07.04.2019 tarihinde oynanan BATMAN PETROLSPOR A.Ş. - NAZİLLİ BLD.SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- YENİ ORDUSPOR Kulübü sporcusu YUSUF ORHAN'ın, 07.04.2019 tarihinde oynanan YENİ ORDUSPOR - VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- PAZARSPOR Kulübü sporcusu OĞUZHAN BİRBEN'in, 07.04.2019 tarihinde oynanan PAZARSPOR - ALİBEYKÖYSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- OFSPOR A.Ş. sporcusu ERMAN TAŞKIN'ın, 07.04.2019 tarihinde oynanan OFSPOR A.Ş. - ESENLER EROKSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- ADIYAMAN 1954 SPOR Kulübünün, 07.04.2019 tarihinde oynanan ADIYAMAN 1954 SPOR - ELAZİZ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- DİYARBEKİRSPOR A.Ş.'nin, 07.04.2019 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş. - KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabakada Türk Bayrağı, TFF Bayrağı, UEFA Respect Bayrağı, Lig Bayrağı ve iki kulübün tescilli renklerinden oluşan bayrakların asılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- BUCASPOR Kulübünün, 07.04.2019 tarihinde oynanan BUCASPOR - 1461 TRABZON TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MUHAMMET ÖMER ÇAKI'nın, 07.04.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK sporcusu İBRAHİM KÖŞE'nin, 08.04.2019 tarihinde oynanan ALTAY - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK U21 Ligi müsabakasında, müsabaka 4. hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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