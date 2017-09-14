PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçe...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 14.09.2017 tarih ve 10 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- KAYSERİSPOR Kulübünün, 09.09.2017 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR -KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR A,B,C,D,E,F bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 09.09.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. -MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu OKUL ÜST D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 09.09.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, yayın yetki belgesi olmadan müsabakayı telefon bağlantısı ile sesli olarak yayınlamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 10.09.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR AŞ - GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Kulübünün, 10.09.2017 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR - ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON C,D ve KAPALI DAĞ A, KAPALI DAĞ B bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- ALTINORDU A.Ş. sporcusu ERDOĞAN YEŞİLYURT'un, 09.09.2017 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü antrenörü OSMAN ZEKİ KORKMAZ'ın, 09.09.2017 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - BALIKESİRSPOR BALTOK TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- TUZLASPOR A.Ş. sporcusu FERHAT ÇOBAN'ın, 10.09.2017 tarihinde oynanan SANCAKTEPE BELEDİYESPOR - TUZLASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- EYÜPSPOR Kulübünün, 10.09.2017 tarihinde oynanan EYÜPSPOR - BUCASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- BUCASPOR Kulübünün, 10.09.2017 tarihinde oynanan EYÜPSPOR - BUCASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- SARIYER Kulübünün, 10.09.2017 tarihinde oynanan SARIYER - MENEMEN BLD. SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SARIYER Kulübünün, ev sahibi kulüp güvenlik sorumlusunun eşgüdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- KEMERSPOR 2003 Kulübünün, 10.09.2017 tarihinde oynanan MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR - KEMERSPOR 2003 TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- OFSPOR AŞ Kulübünün, 10.09.2017 tarihinde oynanan OFSPOR AŞ - 12 BİNGÖL SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabakanın tamamlanmasını sağlayacak bir yedek güç sistemini (jeneratör, dinamik ups vb.) çalışır durumda bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- KIRIKHANSPOR Kulübünün, 10.09.2017 tarihinde oynanan KIRIKHANSPOR - VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabakanın tamamlanmasını sağlayacak bir yedek güç sistemini (jeneratör, dinamik ups vb.) çalışır durumda bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, 10.09.2017 tarihinde oynanan KIRIKHANSPOR - VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, futbolcusunun esame listesinde bildirilen forma numarasından farklı bir forma numarası ile müsabakaya katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- TEKİRDAĞSPOR Kulübü sporcusu YASİN ÖZTOP'un, 10.09.2017 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU - TEKİRDAĞSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- KIZILCABÖLÜKSPOR Kulübü sporcusu ÖZER ERCİLİ'nin, 10.09.2017 tarihinde oynanan BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- ARSİNSPOR Kulübünün, 10.09.2017 tarihinde oynanan ARSİNSPOR - ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabakanın tamamlanmasını sağlayacak bir yedek güç sistemini (jeneratör, dinamik ups vb.) çalışır durumda bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- DENİZLİSPOR Kulübü teknik sorumlusu MUSTAFA CEVİZ'in, 09.09.2017 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR - ELAZIĞSPOR U21 Ligi müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ