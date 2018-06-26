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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
26.06.2018 - 10:24, Son Güncelleme:

Pepe için çılgın teklif! 55 milyon...

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Pepe için çılgın teklif! 55 milyon...

Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'ndaki performansı ile göz dolduran Beşiktaş'ın yıldızı Pepe'ye Çin ekiplerinin ilgisi arttı. Pepe için Beşiktaş'ı yoklayan Çin ekipleri, tecrübeli futbolcu için kesenin ağzını açtı.

Beşiktaş’ın yıldızı Pepe, Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda Portekiz Milli Takımı forması altında sergilediği performans ile göz dolduruyor. Pepe için daha önce de Beşiktaş’ın kapısını çalan Çin ekiplerinin de, 35 yaşındaki yıldıza ilgileri artarak devam ediyor. Çin takımları, Pepe’yi transfer edebilmek için Beşiktaş yönetimine teklif üzerine teklif yapıyor.

Real Madrid'teki 10 yıllık kariyerini tamamlamasının ardından geçen sezonun başında Beşiktaş'a katılan ve sergilediği başarılı performansla alkış toplayan Pepe için Çin Ligi kulüpleri adeta seferber oldu. Fanatik’ten Orhan Yıldırım’ın haberine göre menajerler aracılığıyla gelen son 12 milyon Euro'luk (66 milyon TL) teklifi oyuncunun olumsuz bakması sebebiyle geri çeviren yönetim, kısa süre sonra yeni bir öneriyle karşılaştı. Tecrübeli futbolcuyu Çin Ligi'ne kazandırmak isteyen 2 Asya temsilcisinin, son olarak Beşiktaş’ın kapısını 15 milyon Euro'luk (82 milyon TL) teklifle çaldığı kaydedildi.

PEPE’NİN DE İKNA EDİLMESİ GEREKİYOR
Yeni dönemde Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacak olmaları sebebiyle mali olarak küçülmeye giden ve Pepe'nin 5 milyon Euro'yu (27 milyon TL) bulan maaş yükünden kurtulmak isteyen yönetim, öneriyi getiren menajere teklifin resmi yollarla getirilmesi halinde onay vereceğini belirtti. Ancak Siyah-Beyazlılar, bu konuda Pepe'nin de ikna edilmesi gerektiğini ekledi. Deneyimli savunmacı, konuyla ilgili olarak menajeriyle yaptığı görüşmede Uzak Doğu'ya kapıları kapatmıştı. Pepe, “Kariyer planlamamda kesinlikle Çin yok” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Çin Ligi ekiplerinin, başarılı ismin bu kararını değiştirmek için 10 milyon Euro'luk (55 milyon TL) maaş önerisinde bulunabileceği konuşuluyor. (Skor)

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