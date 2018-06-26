Pepe için çılgın teklif! 55 milyon...
Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'ndaki performansı ile göz dolduran Beşiktaş'ın yıldızı Pepe'ye Çin ekiplerinin ilgisi arttı. Pepe için Beşiktaş'ı yoklayan Çin ekipleri, tecrübeli futbolcu için kesenin ağzını açtı.
Beşiktaş’ın yıldızı Pepe, Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda Portekiz Milli Takımı forması altında sergilediği performans ile göz dolduruyor. Pepe için daha önce de Beşiktaş’ın kapısını çalan Çin ekiplerinin de, 35 yaşındaki yıldıza ilgileri artarak devam ediyor. Çin takımları, Pepe’yi transfer edebilmek için Beşiktaş yönetimine teklif üzerine teklif yapıyor.
Real Madrid'teki 10 yıllık kariyerini tamamlamasının ardından geçen sezonun başında Beşiktaş'a katılan ve sergilediği başarılı performansla alkış toplayan Pepe için Çin Ligi kulüpleri adeta seferber oldu. Fanatik’ten Orhan Yıldırım’ın haberine göre menajerler aracılığıyla gelen son 12 milyon Euro'luk (66 milyon TL) teklifi oyuncunun olumsuz bakması sebebiyle geri çeviren yönetim, kısa süre sonra yeni bir öneriyle karşılaştı. Tecrübeli futbolcuyu Çin Ligi'ne kazandırmak isteyen 2 Asya temsilcisinin, son olarak Beşiktaş’ın kapısını 15 milyon Euro'luk (82 milyon TL) teklifle çaldığı kaydedildi.
PEPE’NİN DE İKNA EDİLMESİ GEREKİYOR
Yeni dönemde Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacak olmaları sebebiyle mali olarak küçülmeye giden ve Pepe'nin 5 milyon Euro'yu (27 milyon TL) bulan maaş yükünden kurtulmak isteyen yönetim, öneriyi getiren menajere teklifin resmi yollarla getirilmesi halinde onay vereceğini belirtti. Ancak Siyah-Beyazlılar, bu konuda Pepe'nin de ikna edilmesi gerektiğini ekledi. Deneyimli savunmacı, konuyla ilgili olarak menajeriyle yaptığı görüşmede Uzak Doğu'ya kapıları kapatmıştı. Pepe, “Kariyer planlamamda kesinlikle Çin yok” ifadelerini kullanmıştı.
Ancak Çin Ligi ekiplerinin, başarılı ismin bu kararını değiştirmek için 10 milyon Euro'luk (55 milyon TL) maaş önerisinde bulunabileceği konuşuluyor. (Skor)
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