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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Adil DEMİRÇUBUK
14.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

'Penaltı vermedi diye hakemi gönderemeyiz'

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'Penaltı vermedi diye hakemi gönderemeyiz'

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta sonu oynanan Beşiktaş-Yukatel Denizlispor maçında ev sahibi takımın bir penaltısını vermediği ve Diaby’ye çok sert bir faul yapan Isaac Sackey’i kırmızı kartla ihraç etmediği için tepki toplayan hakem Özgür Yankaya’nın ‘profesyonel hakemlik’ sözleşmesinin feshedileceği iddiasına Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) net bir yanıt geldi.

MHK yetkilileri, Yankaya’nın ciddi hatalar yaptığını kabul etmekle birlikte, sözleşmesinin feshedilmesinin söz konusu olmadığını ifade etti.

ARSLANBOĞA’NIN DURUMU FARKLI

Yankaya’nın durumunun, Beşiktaş-Başakşehir maçındaki yönetimi sonrası sözleşmesi feshedilen Suat Arslanboğa ile aynı olmadığını vurgulayan MHK kaynakları, şunları söyledi: “Suat Arslanboğa, hakemlik onurunu zedeleyici davranışta bulunan futbolcuya gerekli karşılığı vermediği için gönderildi. Özgür Yankaya ise penaltı ve kırmızı kart gerektiren pozisyonlarda hata yaptı. Üst düzey hakemler kolay yetişmiyor. Bir penaltı vermedi diye sözleşmesini feshetmeyiz.”

Hakem Deniz Ateş Bitnel hakemi dövdü
Hakem Deniz Ateş Bitnel hakemi dövdü

Penaltı vermedi diye hakemi gönderemeyiz

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