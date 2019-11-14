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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sabah
14.11.2019 - 09:12, Son Güncelleme:

Hakem Deniz Ateş Bitnel hakemi dövdü

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Hakem Deniz Ateş Bitnel hakemi dövdü

Türkiye’de yeşil sahalar bunu da gördü! Masterlar maçında sahaya oyuncu olarak çıkan Deniz Ateş Bitnel, kararını beğenmediği meslektaşı Mehmet Ağaçlı’yı yumrukladı.

2016 yılında oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçında çıkardığı kırmızı kartlar sonrası FIFA kokartı elinden alınan ve Salih Dursun'un kendisine gösterdiği kırmızı kart ile gündeme oturan Deniz Ateş Bitnel, yeni bir skandala daha imza attı.

Bitnel oyuncu olarak yer aldığı maçta hakemin kararlarını beğenmeyince meslektaşına saldırdı. Bitnel, 11 Kasım'da Maltepe 1923 ile Golden Masterlar arasında Cevizli Futbol Stadyumu'nda oynanan karşılamanın 51. dakikasında kararına tepki gösterdiği hakem Mehmet Ağaçlı'yı yumrukla yere düşürdü.

Hakem Deniz Ateş Bitnel hakemi dövdü

HAKARET VE SALDIRIDAN SUÇ DUYURUSU

Ağaçlı'nın avukatı Özgür Şimşek, Deniz Ateş Bitnel hakkında saldırı ve hakaret iddiasıyla savcılığa şikâyet dilekçesi verdi. Dilekçede Bitnel'in Ağaçlı'ya yaklaşık 15 dakika boyunca küfür ettiği iddiası da yer aldı.

2016'daki Trabzonspor-Galatasaray maçını yönettikten sonra uzun süre maç alamayan, bu süreçten sonra B klasman hakemi olarak görevlendirilen ve ardından da lisansı askıya alınan Bitnel, il hakemliğine düşürülmüştü.

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Hakem Deniz Ateş Bitnel hakemi dövdü

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