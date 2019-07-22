Penaltı ver ki akıllansın biraz!
Fatih Terim, Hasan Şaş ve Ümit Davala’nın takımlarının karşılaştığı çift kale maçta yaptığı esprili uyarılarla idmana damga vurdu.
YENi sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray’ın dünkü antrenmanında Fatih Terim rüzgarı esti. Tecrübeli çalıştırıcı, antrenör Levent Şahin’in hakemlik yaptığı çift kale maçtaki uyarıları ve esprileriyle güne damgasını vurdu.
(Ceza sahasında Donk’a kontrolsüz giren Marcao’nun hareketine ‘devam’ diyen antrenör Levent Şahin’e):
· Penaltı! Penaltı o. Akıllansın biraz o. Marcao risk alma, garanti oyna...
(Pas vermeyen Mustafa’ya ve ona sert giren Donk’a):
· Beş kişi sana Mustafa diyor, pas vermiyorsun...
· Bravo Donk, aferin ona daha sert! (Ozornwafor’un hamlesi ile yerde kalan Atalay’a):
· Çocuğun ayak numarası fazla! O çarpmıştır. Hasan kaldır onu, kalksın bir şeyi yok. Sen niye oynamıyorsun Atalay? (Hasan Şaş, Donk’un hamlesi ile yerde kalınca):
· İşte istediğimiz buydu! Kalk Hasan, hadi oyna! Hasan Şaş ile Ümit Davala’nın takımları çift kale maçta karşılaşırken, Şaş’ın takımı, 2-0 kazandı.
Maçta Donk'un müdahalesine maruz kalan Hasan Şaş, sakatladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle