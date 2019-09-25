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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
25.09.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Patrick Twumasi: “Bu 10 puanı hak ettik, ligi ilk 5'te bitiririz"

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Patrick Twumasi: “Bu 10 puanı hak ettik, ligi ilk 5'te bitiririz"

Gazişehir Gaziantep'in başarılı kanat oyuncusu Patrick Twumasi, sezonu başladıkları gibi devam ettirmeleri durumunda ligi ilk 5 içinde tamamlayabileceklerini söyledi.

Süper Lig’de iyi sonuçlar alarak puan tablosunda 10 puanla üçüncü sırada yer alan Gazişehir Gaziantep’te takımın etkili isimlerinden Patrick Twumasi açıklamalarda bulundu. Geride kalan ilk 5 haftada 3 gol atarak takımın ve ligin en golcü isimlerinden olan Twumasi, sezonu başladıkları gibi devam ettirmeleri durumunda ligi ilk 5 içinde bitirebileceklerini ifade etti.

"Ligi ilk 5'te bitiririz"
Patrick Twumasi lige iyi başladıklarını belirterek, “Bu şekilde devam edersek, aldığımız sonuçlar bu şekilde gelmeye devam ederse ligi ilk 5 arasında bitiririz” dedi.

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“Bu 10 puanı hak ettik”
Takım olarak ilk haftanın kendileri için çok zor geçtiğini ama sonrasında aldıkları 10 puanı hak ettiklerini aktaran Twumasi, “Takımların zor dönemleri ve iyi dönemleri oluyor. Biz ligin ilk haftasında bu zor dönemi atlattık. Takım olarak güzel puanlar topladık. Hocamızın verdiği talimatlara uyarak çok çalıştık. Çok zor antrenmanlar yaptık ve aldığımız bu 10 puanı hak ettik” ifadelerini kullandı.

“Gol attıkça mutlu oluyorum”
Kendi performansı ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan ve attığı gollerin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Twumasi, “Kendi adıma da gol attıkça, takıma yardımcı oldukça mutlu oluyorum. Attığım goller takım için çok önemli. Takım için çok mutluyum güzel sonuçlar alıyoruz. Bunda attığım gollerin de önemi var. Geçen yıl oynadığım takımda hocam bana güvenmemişti. Burada hocam bana güvenip şans veriyor” açıklamasını yaptı.

“Süper Lig çok zorlu”
Süper Lig’in çok zor bir lig olduğunu da sözlerine ekleyen Twumasi, “Süper Lig’i daha önceden biliyordum. Zor bir lig olduğunu da duymuştum. Sezon başında hocamız da zor bir lig olduğunu söylemişti. Bu ligde zor zamanlar ve zor anlar yaşayacağımızı biliyoruz ama şu anda 10 puan topladık. Bu başlangıç için bizim adımıza güzel sonuçlar” şeklinde konuştu.

“Tekniğime ve gücüme güveniyorum”
Rizespor’a attığı golle ilgili de açıklamalarda bulunan Twumasi, “O an kendi tekniğime, kendi gücüme güveniyordum. Şutu çektim ve gol oldu. Takıma yardım ettiğim için mutluyum. Umarım böyle goller atmaya devam ederim. Kariyerimde bu tarz gollerim var zaten” diye konuştu.


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