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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
25.09.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Güray Vural: "Göztepe maçını kazanmak istiyoruz"

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Güray Vural: "Göztepe maçını kazanmak istiyoruz"

Gazişehir Gaziantep'in başarılı futbolcusu Güray Vural, takım olarak iyi bütünleşip, iyi sonuçlar aldıklarını aktararak, "Taraftarımızın desteğiyle Göztepe maçını kazanmak istiyoruz" dedi

Süper Lig’de geride kalan ilk 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puan toplayan ve puan tablosunda üçüncü sırada yer alan Gazişehir Gaziantep'te hazırlıklar devam ederken, kırmızı-siyahlı ekibin etkili oyuncusu Güray Vural, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vural, kenetlenerek iyi sonuçlar aldıklarını söyledi.

"Şehir olarak bütünleşerek iyi sonuçlar aldık"

Kırmızı-siyahlılarda ligin ilk haftalarında takımın etkili isimlerinden biri olan ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağlayan Güray Vural, "Ligin ilk 5 haftasında şehir, taraftar, hoca, yöneticiler, başkanlar ve takım olarak iyi bütünleştik ve iyi sonuçlar aldık. Bunun sonucunda da ilk 5 haftada 10 puan topladık. Bizim için önemli olan bundan sonra bu başarıyı sürdürebilmektir. Çünkü genelde bu tür durumlarda Anadolu takımlarında belli bir puanı yakaladıktan sonra düşüşler oluyor. Önemli olan bunu koruyabilmektir. Şu an her şey yolunda gidiyor. Amacımız bunun devamını sağlamaktır" şeklinde konuştu.

"Hayatımda ilk defa bir kamp dönemini kaçırdım"

Kendi performansından da bahseden ve hayatında ilk defa bir kamp dönemini kaçırdığını dile getiren Güray Vural, "Sezon başı kampını kaçırmıştım. Hayatımda ilk defa bir kamp dönemini kaçırdım. Bu benim için çok büyük bir sıkıntı olmuştu ama buradaki fizyoterapist arkadaşlarımızla bu açığı kapatmaya çalıştık. İlk beş haftada sadece bir maç kaçırdım. Şu anda benim adıma da her şey gayet yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı.

"Göztepe maçını kazanmak istiyoruz"

Gazişehir Gaziantep’in, Pazartesi günü Göztepe ile oynayacağı maçla ilgili de değerlendirmeler yapan Güray Vural, "Bu hafta çok önemli bir ekiple oynayacağız. Puan tablosundaki yerleri bizi aldatmamalı. Çünkü çok kaliteli isimlere sahip bir takım. Son iki haftada da güzel bir çıkış yakaladılar. Biz de içeride iyi oynuyoruz. Sahamızdaki maçlar zevkli ve güzel geçti. İnşallah taraftarlarımızın da desteğiyle bu maçı da kazanmak istiyoruz. Tabi öncesindeki kupa maçını da kazasız atlatmak ve tur atlamak istiyoruz" diye konuştu.


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