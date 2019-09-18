Paris Saint Germain Fransa Ligi'nde oynadÄ±ÄŸÄ± 5 karÅŸÄ±laÅŸmada 4 galibiyet, 1 maÄŸlubiyet alarak 12 puanla liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.ÂReal Madrid Ä°spanya Ligi'nde oynadÄ±ÄŸÄ± 4 karÅŸÄ±laÅŸmada 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puanla 3. sÄ±rada yer alÄ±yor. GÃ¶zler bu iki takÄ±mÄ±n bu akÅŸam oynayacaÄŸÄ± Åžampiyonlar Ligi karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na Ã§evrildi. PekiÂ Paris Saint Germain-Real Madrid maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta hangi kanalda?

PSG ve Real Madrid tarihlerindeki dokuzuncu Avrupa kupasÄ± maÃ§Ä±na Ã§Ä±kacak. PSG, Real Madrid'e karÅŸÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± son beÅŸ resmi maÃ§ta galip gelemedi. Real, FransÄ±z takÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± son Ã¼Ã§ maÃ§Ä± da kazandÄ±. GeÃ§en sezon Åžampiyonlar Ligi'nde Ã¼Ã§ maÃ§ kaybeden Real Madrid, yine Ã¼Ã§ kez yenildikleri 2012/13 sezonundan bu yana bu durumla ilk kez karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Real'in Ã¼Ã§ maÄŸlubiyetinin ikisi grup maÃ§larÄ±nda gelmiÅŸti.

PSG, Åžampiyonlar Ligi'nde evinde grup aÅŸamasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± son 21 maÃ§ta yenilmedi. FransÄ±z ekibi AralÄ±k 2004'ten bu yana Parc des Princes'te Åžampiyonlar Ligi grup maÃ§Ä± kaybetmiyor. PSG, Åžampiyonlar Ligi'nde son iki sezonda grup aÅŸamasÄ±nÄ±n en golcÃ¼ takÄ±mÄ±ydÄ±. 2017/18 sezonunda tÃ¼m zamanlarÄ±n grup rekorunu kÄ±rarak 25 gol atan PSG, geÃ§en sezon 17 gol atmÄ±ÅŸtÄ±. Åžampiyonlar Ligi tarihinde maÃ§ baÅŸÄ±na en fazla gol atan birinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ takÄ±m bu maÃ§ta karÅŸÄ±laÅŸacak: Real Madrid & PSG.

Paris Saint Germain-Real Madrid maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta hangi kanalda?

Paris Saint Germain-Real Madrid maÃ§Ä± bu akÅŸam saat 22:00'da baÅŸlayacak. MÃ¼cadele beIN Sports 2 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.

Real Madrid, teknik direktÃ¶r Zinedine Zidane yÃ¶netiminde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± son 28 Åžampiyonlar Ligi maÃ§Ä±nda da gol atmayÄ± baÅŸardÄ±. Karim Benzema, Real Madrid formasÄ± giydiÄŸi son 10 Åžampiyonlar Ligi maÃ§Ä±nda dokuz gole direkt katkÄ±da bulundu. MaÃ§Ä±n oynanacaÄŸÄ± tarihte 20 yÄ±l ve 272 gÃ¼nlÃ¼k olacak olan Kylian Mbappe, Åžampiyonlar Ligi'nde 14 gole imza attÄ±. Turnuva tarihinde 15 gole en erken ulaÅŸan isim 21 yÄ±l ve 289 gÃ¼n ile Lionel Messi.

Kylian Mbappe bu sezon gol attÄ±ÄŸÄ± taktirde 21 yaÅŸÄ±n altÄ±nda olup dÃ¶rt farklÄ± Åžampiyonlar Ligi sezonunda gol atmayÄ± baÅŸaran ikinci oyuncu olabilir. Bunu Åžampiyonlar Ligi dÃ¶neminde baÅŸaran tek isim Karim Benzema olurken, Åžampiyonlar Ligi Ã¶ncesi dÃ¶nemde ise bunu bir tek Wlodzimierz Lubanski baÅŸarabilmiÅŸti.