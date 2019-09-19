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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Görkem ÇOKSEZEN
19 Eylül 2019 - 01:19,

Di Maria'nın intikam gecesi

Şampiyonlar Ligi gruplarının ilk hafta maçlarında şüphesiz en çarpıcı sonuç, PSG'nin Real Madrid'e karşı aldığı 3-0'lık ezici galibiyet oldu.

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Galibiyetin mimarı ise eski takımı Real Madrid'e ilk yarıda 2 gol birden atan Arjantinli yıldız Angel di Maria oldu.

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Real Madrid'den gidişi epey dramatik olan dünya starı Di Maria, eski takımı karşısında epey hırslıydı.

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Takımı 2-0 önde olmasına rağmen, maçın son bölümlerinde yapılan sert müdahale sonrası Real Madrid'li futbolcularla tartışan Di Maria, bu olay sonrası sarı kart gördü.

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Marca Gazetesi, mücadeleden evvel bu karşılaşmanın Di Maria açısından bir intikam alma maçı olacağını belirtti ve söyleminde de haklı çıktı.

52014 DÜNYA KUPASINDA İPLER KOPTU

2014 DÜNYA KUPASI'NDA İPLER KOPTU

Angel di Maria'nın Arjantin formasını terlettiği ve finale yükseldiği 2014 Dünya Kupası'nda, turnuvanın yıldızı James Rodrigues'in Madrid temsilcisine transfer olacağı konuşuluyordu.

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Madrid kulübünün, bu transferi dengelemek Di Maria'yı takımdan göndereceği söylentileri vardı. Yıldız futbolcu, Real Madrid tarafından milli takım doktorlarına iletilen mektubu görünce adeta şok oldu.

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Di Maria bu olayı şöyle anlattı:

8REAL MADRID FİNALDE OYNAMAMASINI İSTEDİ

"REAL MADRID FİNALDE OYNAMAMASINI İSTEDİ"

"Final sabahı 11.00’de bana ulaşan yazıda finalde (Almanya - Arjantin) oynamamam isteniyordu. Maça beş saat vardı.

9OKUR OKUMAZ YIRTTIM

"OKUR OKUMAZ YIRTTIM"

"Kendimi en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyordum. Sakatlığım vardı; tam kapasitemi sahaya yansıtamayacaktım ama oynama ümidi taşıyordum. Mektubu okur okumaz hemen yırtıp attım."

10SAKATLANMASIN DİYE...

SAKATLANMASIN DİYE...

Di Maria'nın sakatlığının ileri boyutlara gelmesini istemeyen Real Madrid, transferin sekteye uğramaması için böyle bir mektup yolladı. Arjantinli sözlerine şöyle devam etti:

11HERKES BİLİYORDU

"HERKES BİLİYORDU"

"Neler olduğunu hemen anladım. Herkes James Rodrigues'e yer açmak için Di Maria'nın satılacağı haberini duymuştu"

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"Çok basit. Satacakları oyuncunun zarar görmemesi için böyle bir şey yaptılar. İnsanlar anlamayabilir ama futbolda bunlar oluyor.

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 Doktorlardan mektubu bana vermelerini söyledim ve onu küçük parçalara ayırarak attım."

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Sonuç olarak söylentiler gerçek oldu. Di Maria 60 milyon Pound gibi önemli bir bedele Manchester United'a transfer oldu. James Rodrigues de Monaco'dan Real Madrid'e geldi.

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Real Madrid'de eski başarısını sürdüremeyen James Rodrigues, kiralık olarak takımdan gönderildi ve çok eleştirildi.

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Kolombiyalı maçın son bölümlerinde teknik direktör Zinedine Zidane tarafından kenara alındı. Di Maria ise maçın adamı oldu...

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