Özel Haber | Bu UEFA'ya haddini bildirin!

ÖZEL HABER / Mehmet ARSLAN - A MiLLi Futbol Takımı futbolcularımızın, Arnavutluk ve Fransa maçlarında asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan Mehmetçiğe armağan etmesi ile başlayan tarihi süreçte kritik gelişmeler yaşanıyor. Fransa ve Almanya’nın şikayeti üzerine ‘siyasi provokasyon’ iddiasıyla inceleme başlatan UEFA, konuyla ilgili önemli bir karar aldı. UEFA, olayı incelemesi için görevlendirdiği Etik ve Disiplin Kurulu müfettişinin raporu üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakkında disiplin soruşturması açtı. Bu kararla, Fransa ve Almanya’nın ısrarla bastırdığı cezanın önü açıldı.

Potansiyel kışkırtıcı davranış!

UEFA bununla da yetinmedi; Medipol Başakşehir’in 24 Ekim’de Avusturya’nın Wolfesberger takımını 1-0 yendiği Avrupa Ligi maçında golü atan İrfan Can Kahveci’nin asker selamı vermesi ile ilgili de inceleme başlattı. Etik ve Disiplin Kurulu’ndan bir müfettiş tıpkı A Milli Takım’da olduğu gibi, maçın görüntülerini inceleyecek. UEFA, Başakşehir Kulübü’ne bir yazı göndererek, konu ile ilgili savunmasını 1 Kasım Cuma gününe kadar iletmesini istedi. 28 Kasım 2019 tarihli yazıda şu ifadeler kullanıldı: “UEFA Disiplin Yönetmeliği’nin 31(4) maddesi uyarınca, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Başkanı, UEFA Etik ve Disiplin müfettişi aracılığıyla, İrfan Can Kahveci’nin 24 Ekim’de oynanan Wolfsberger maçında yaptığı ‘potansiyel kışkırtıcı siyasi davranış’ nedeniyle inceleme başlatmıştır. Lütfen konu ile ilgili savunmanızı 1 Kasım 2019 tarihine kadar bize bildirin.”

En çok yapılan gol sevinci

Türkiye’yi şikayet Fransa, Almanya ve onların başvurularını kabul eden UEFA her ne kadar ‘siyasi provokasyon’ olarak değerlendirse de, asker selamı tüm dünyada en çok yapılan gol sevinçlerinden biri. O kadar yaygın ki, milyonlarca kopyası satılan FIFA 19 oyununda Real Madridli Karim Benzema, attığı bir golden sonra asker selamıyla tribünleri selamlıyor. Asker selamı için cezalandırılmamızı isteyen Fransa’nın futbolcularından Antoine Griezmann da, 2018 Dünya Kupası’nı kazandıkları maçtan sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a asker selamı vermişti. O dönemde Griezmann’a soruşturma açılması kimsenin aklına dahi gelmezken, UEFA’nın böyle bir karar alması, çifte standardın göstergesi oldu. UEFA’nın TFF ve Başakşehir ile ilgili 10 gün içinde bir karara varması bekleniyor.

UEFA, BENZER OLAYLARDA TUTARSIZ KARARLAR ALIYOR...

ÇETNİK SELAMI ES GEÇİLDİ TİŞÖRT CEZALANDIRILDI

Asker selamı ilgili soruşturma başlatan UEFA, buna benzer olaylarda tutarsız kararlar alıyor... 2006 yılındaki Sırbistan-Bosna Hersek maçında Mateja Kezman ile Sasa Ilic, Sırp milliyetçiliğinin sembolü olan çetnik selamı verdi. UEFA, Bosna Hersek’in büyük tepkisini çeken olayla ilgili herhangi bir yaptırım uygulamadı.

2016’da İstanbul’da Fenerbahçe ile Lokomotiv Moskova arasında oynanan Avrupa Ligi maçında konuk ekibin futbolcusu Dmitriy Tarasov, üzerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in fotoğrafının olduğu tişörtü gösterdi. UEFA, Türkiye-Rusya ilişkilerinin gergin olduğu dönemde yapılan bu eylem nedeniyle Tarasov’a 5 bin Euro para cezası verdi.

A Milli Takımı futbolcuları, 14 Ekim’de Fransa ile 1-1 berabere kaldıkları maçta Kaan Ayhan’ın attığı golden sonra Türk taraftarların bulunduğu tribünün önüne giderek asker selamı verdi. Karşılaşmayı yayınlayan Fransız televizyonu bu görüntüyü ekrana getirmemişti.