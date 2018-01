Özbayraklı: Türkiye'nin en üst düzeyindeki takımda oynuyorum

Şener, "Son 6 haftada aldığımız güzel sonuçları devam ettirmemiz gerekiyor. İkinci yarıya en iyi şekilde hazırlanıyoruz" dedi.

"KAMP ORTAMI HER ZAMAN YORUCU GEÇER

Kampların her zaman yorucu geçtiğini ifade eden Şener, "Ancak bunu keyifli hale getirmek bizim elimizde. Yoğunluk oluyor ama dediğim gibi kamp ortamları her zaman yorucu ve serttir. Biz de yıllardır bunu yaşıyoruz ama en iyi şekilde de değerlendirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz, ikinci yarı iyi hazırlanıp iyi başlamak. Bunun için de çalışmalarımız sürüyor. Şu anda iyi bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah ikinci yarıya en iyi şekilde başlarız" dedi.

"SON İKİ SEZONDUR LİGE KÖTÜ BAŞLADIK"

Sezon başında yapılan bireysel hatalardan dolayı puan kayıpları yaşandığını söyleyen Şener Özbayraklı, "Son iki sezondur lige kötü başladık. Puan kayıpları yaşadık, Avrupa’dan elendik ve bunlar bizi kötü yönde etkiledi. Biz büyük bir camiayız ve her zaman iyi skorlar almamız gerektiğini biliyoruz ama dediğim gibi 2 sezondur kötü başlangıçlar yaptık. Bu sene de bireysel hatalarımız oldu ve puanlar kaybettik. Ancak bu durumu atlattık, son 6 haftalık periyotta kimsenin beklemediği sonuçlar aldık. Şu anda az bir puan farkı var. Bizim kim olduğumuzu ve takımın büyüklüğünü biliyorlar. Önümüzde çok fazla sayıda maç var ve şu anki puan farkı çok da önemli değil. Son 6 haftada aldığımız güzel sonuçları devam ettirmemiz gerekiyor. İnşallah en iyi şekilde ikinci yarıya başlarız ve puan kaybını kapatırız. Bu sayede istediğimiz hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"TEK BİR HATAYLA BU EMEKLERİ SİLEBİLİYORSUNUZ"

Her futbolcunun hata yapabileceğini de vurgulayan Şener Özbayraklı, "Açıkçası hata konusuna takılmıyorum. Benim takıldığım nokta, takım arkadaşlarımız emek veriyor ve tek bir hatayla bu emekleri silebiliyorsunuz. Ben buna üzülüyorum. Onun dışında hatalar yapılır, nitekim bu bir futbol. Ben hata yaptığımda çok üzülüyorum. Ancak yapılan hatalarda hiç kimsenin art niyeti yok. Dediğim gibi futbolda hatalar oluyor. Bizler de bu hatalar karşısında çok üzülüyoruz" diye konuştu.

"BEKLEMEK VE KENDİNİ HAZIR TUTMAK BİR FUTBOLCU İÇİN EN ZOR DÖNEMDİR"

Her zaman kendini üst seviyeye çıkarmaya çalışan bir futbolcu olduğunu da belirten Özbayraklı, "Ben her zaman çalıştım ve kendimi üst seviyeye çıkarmaya çalıştım. Her zaman da forma şansı bulamadım ve sabrettim. Beklemek ve kendini hazır tutmak bir futbolcu için en zor dönemdir ama hiçbir zaman yılmadım. Şu an en iyi yerdeyim, oynuyorum ve mutluyum. Umuyorum ki futbol hayatım bu şekilde devam eder" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE’NİN EN ÜST DÜZEYİNDEKİ TAKIMDA OYNUYORUM"

Türkiye’nin en üst düzey takımında forma giydiğini de ifade eden başarılı futbolcu, "Bursaspor tecrübesi çok farklıydı. İlk lig tecrübesini orada yaşadım ve çok şey öğrendim. Ancak şu anda Türkiye’nin en üst düzeyindeki takımda oynuyorum. Muhakkak Bursaspor’da oynadığım dönemle şu dönem aynı olamaz. Fenerbahçe’de oynadığınız zaman daha farklı şeyler oluyor. Saha içinde bunu yaşayabiliyorsunuz. Bursaspor’da biraz da olsa rahat oynayabiliyorsanız ama Fenerbahçe’de böyle değil. Burası daha farklı. Rekabet açısından ben 3 sezondur buradayım ve ben kendi açımdan bu durumu değiştirdim. Bir önceki maçta yaptığım iyi şeyleri bir sonraki maçta daha iyi yapmak için çalışıyorum. Şu anda kendimle rekabet ediyorum. Çok büyük bir camiada futbol oynuyorum ve ben bu takımın bir parçasıyım. Bütün parçalara da saygım var. Şu andaki çabam kazanmak için oynuyorum. Bu şekilde de devam ettireceğim" dedi.

"BİZ HER ZAMAN YARIŞIN İÇİNDEYİZ"

Fenerbahçe gibi büyük bir takımın her zaman şampiyonluk yarışı içinde olduğunu da vurgulayan Şener Özbayraklı, "Şu anda puan farkı çok az. Biz her zaman yarışın içindeyiz. Son 3 sezondur Fenerbahçe’deyim ve her zaman bu yarışın içinde olduk. Şu anki motivasyonumuz üst düzeyde, ligin sonuna kadar yarışın içinde olacağımızı gösterdik ve inşallah sezonu şampiyon bitireceğiz." şeklinde konuştu.

Şener Özbayraklı sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Biz iyi mücadele ettik. Yeni bir hocamız var, bazı futbolcular yeni geldi. Haliyle takımın bir alışma süreci vardı. Bunu en iyi şekilde atlattık ama bireysel hatalarımız da oldu. O durumlar olmasaydı şu anda çok farklı bir konumda olabilirdik. Sezonun ilk başında aldığımız sonuçlardan dolayı taraftarımız küsmüştü ama son 6-7 haftadır taraftarımız yanımızda ve motivasyonumuz en üst seviyeye çıktı. Eleştiriler çok oldu ama hatalarımızı düzeltmek için çabalıyoruz. Hatalar yapmadan en iyi şekilde devam etmek istiyoruz. İnşallah takım da en üst seviyeye çıkacak."