Ozan Tufan'la yeni sözleşme! | Fenerbahçe Transfer Haberleri
Fenerbahçe'de iç transfer için çalışmaları şimdiden başladı. Sarı lacivertli ekipte bu sezon ortaya koyduğu futbolla beğeni kazanan Ozan Tufan'la görüşmeler sürüyor. Sözleşmesi sona erecek olan iki isimle daha anlaşma zemini aranıyor.
Fenerbahçe'de yönetim, sözleşmeleri bitecek Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Ozan Tufan'la da görüşmeleri sürdürüyor.
Geçtiğimiz günlerde Nabil Dirar'ın kontratını 2 yıl uzatan sarı-lacivertliler, üç oyuncuyu da bünyesinde tutmak istiyor.
Fenerbahçe'de bu konuda bir sorun yaşanması beklenmiyor. Maddi konularda uzlaşmanın sağlanmasının ardından sırasıyla imzalar atılacak. Sarı-lacivertli yönetim, devre arasında kadar üç isimle yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.
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