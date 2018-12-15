Ozan Kabak'a 20 milyon sterlin!
Galatasaray'ın parlayan yıldızı Ozan Kabak hakkında çıkan transfer iddilarına bir yenisi daha eklendi.
İngiliz gazetesi Daily Mirror'da yer alan habere göre 18 yaşındaki savunmacıyı isteyen kulüpler arasına Manchester City de dahil oldu.
Haberde Manchester United'ın Ozan Kabak için 20 milyon sterlinlik (22,2 milyon Euro) bir teklif yapma hazırlığında olduğu dile getirildi.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın devre arasında transfer yapmayacağı ifade edilirken, geleceğe yatırım olarak gördüğü genç oyuncu için yeşil ışık yaptığı iddia edildi.
Öte yandan haberde Guardiola'nın, sezon sonuna kadar Ozan Kabak'ın Galatasaray'da kalmasına izin vereceği belirtildi.
Genç futbolcunun Galatasaray ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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