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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: AP
14.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Galatasaray City! Pep listeyi sunacak, Terim onaylayacak

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Galatasaray City! Pep listeyi sunacak, Terim onaylayacak

Manchester City, Mustafa Cengiz’in, “Kadroya giremeyen oyuncularınızı bedelsiz olarak bize verin, maliyetini biz karşılayalım. Galatasaray’da oynayıp kendini geliştirsin, herkes kazansın” teklifini kabul etti. Pep Guardiola’nın kadroda düşünmediği oyunculardan Fatih Terim’in onay verdiği isimler kiralık olarak transfer edilecek.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İngiltere seyahatinden iyi haberle döndü. Uzun süredir görüştüğü İngiliz kulübünün daveti üzerine önceki gün Manchester’a giden Cengiz, ‘bedelsiz futbolcu kiralama’ teklifinde bulunduğu City yetkililerinden olumlu yanıt aldı. Başkan Cengiz, petrol devi BP’nin üst düzey yöneticilerinden Tufan Erginbilgiç’in aracılık ettiği görüşmelerde Manchester City’e, “Kadroya giremeyen oyuncularınızı bedelsiz olarak bize verin. G.Saray’da oynayıp kendini geliştirsin, herkes kazansın” dedi.

DENAYER DE M.CİTY'DEN GELMİŞTİ

Daha önce iki kez Galatasaray’a kiraladığı Jason Denayer’i, sarı kırmızılı takımda gösterdiği gelişim sayesinde 6.5 milyon Euro’ya Lyon’a satan Manchester City yöneticileri, Galatasaray’ın bu teklifini kabul etti. Ocak ayında kadrosunu 2 santrfor, 1 stoperle güçlendirmeyi planlayan sarı kırmızılılar şimdi İngiliz kulübünün kendilerine vereceği oyuncu listesini beklemeye başladı. Manchester City Menajeri Pep Guardiola’nın kadroda düşünmediği ve ‘kiralık gidebilir’ dediği futbolcuların isimleri Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e bildirilecek. Ardından, Terim’in onay verdiği isimler transfer edilecek.

TERİM, "ÇOK TRANSFER YAPACAĞIZ" DEMİŞTİ

Galatasaray ile Manchester City arasındaki iş birliği anlaşması önümüzdeki Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecek. Sarı kırmızılı kulüp ihtiyaç duyduğu futbolcuları herhangi bir kiralama ücreti ödemeden renklerine katacak. UEFA’nın getirdiği bonservis-transfer kısıtına uymak zorunda olan Galatasaray, bu anlaşma sayesinde transferi ucuza bitirme imkanı bulacak. Hatırlanacağı üzere Fatih Terim, Porto maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Herkes değişikliklere hazır olsun. Biz sadece santrfor aramıyoruz. Değişmesi gereken çok mevki var. Derin ve alternatifli bir kadro kuracağız” diyerek, takımda önemli değişiklikler yapacağını ifade etmişti.

 

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