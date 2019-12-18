Ozan Kabak attı, Schalke 1 puan aldı!

Bundesliga'da 16. haftada Wolfsburg ile Schalke 04 karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Dakikalar 51'i gösterdiğinde sahneye Ozan Kabak çıktı ve Schalke'yi öne geçirdi.

Wolfsburg, 82. dakikada Kevin Mbabu'nun kaydettiği golle skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Wolfsburg ile Schalke 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Schalke'nin puanı 29 oldu. Wolfsburg ise puanını 24'e yükseltti.

Schalke'nin tek golünü atan Ozan Kabak, maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

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