Cenk Tosun penaltı kaçırdı, Çağlar Söyüncü sevindi...
İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde penaltılara giden maçta Leicester City, Everton'u mağlup edip yarı finale yükseldi.
İngiltere Lig Kupası'nda Everton ile Leicester City, çeyrek finalde karşı karşıya geldi. 90 dakika 2-2 eşitlikle sona ererken maç penaltılara gitti.
İlk penaltıyı kullanan Cenk Tosun, Kasper Schmeichel'ı geçemedi. Leicester, penaltılarda Everton'a 4-2'lik üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı.
Everton'da Cenk Tosun 12 dakika sahada kalırken Leicester City'de Çağlar Söyüncü, 82. dakikada oyuna dahil oldu.
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