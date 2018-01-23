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Oumar Niasse'den Cenk Tosun açıklaması

Premier Lig'de 6 haftadır galibiyete hasret olan Everton'da forvet hattı tartışılmaya devam ederken, takımdan ayrılması gündemde olan oumar Niasse'den açıklama geldi.

Hürriyet Haber
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Oumar Niasse, Cenk Tosun hakkında Everton'ın resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Senegalli forvet Cenk Tosun'un çok kaliteli bir isim olduğunu belirtirken şunları söyledi:

Cenk çok iyi ve kaliteli bir forvet. Ona karşı Türkiye'de de oynadığım için onu iyi tanıyorum. Bize çok şey katacaktır. Ayrıca Theo Walcott da geldi. Yeni oyuncuların takıma katılması her zaman rekabeti ve başarıyı tetikler.

Hatırlanacağı üzere Cenk Tosun'un transfer edilmesiyle Oumar Niasse'nin takımdan ayrılacağı söylentileri artmıştı ancak, 27 yaşındaki forvet son maçta West Bromwich karşısında takımının beraberlik golünü atmış ve taraftarının bir nebze de olsa yeniden güvenini kazanmıştı. (Fanatik)

Premier League

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