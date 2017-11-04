Ankara'daki 8 lig maçından, 2'sinde Osmanlıspor, biri hükmen olmak üzere 3'ünde Fenerbahçe galip geldi. Fenerbahçe ile Osmanlıspor, Süper Lig'de bu akşam 17. kez karşılaşacak. Fenerbahçe, eski adı Ankaraspor olan rakibiyle geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 10'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 4 müsabaka ise berabere bitti. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe'nin 6'sı hükmen galibiyetlerden doğan 26 golüne, Ankara temsilcisi 12 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Ankara'daki maç 1-1 tamamlandı, İstanbul'da Fenerbahçe 1-0 kazandı. Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edilmişti.

Osmanlıspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Osmanlıspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak



Ankara'daki maçlar



Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında Ankara'da yapılan 8 lig maçından, 2'sini ev sahibi ekip, biri hükmen olmak üzere 3'ünü Fenerbahçe kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Başkentte Osmanlıspor'un 8 golüne, Fenerbahçe 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 11 golle yanıt verdi.

Fenerbahçe, başkent deplasmanında.. Süper Lig'e kötü bir başlangıç yaparak ilk 10 haftada lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, Osmanlıspor deplasmanında çıkışa geçmek istiyor



Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftası bu akşam deplasmanda Osmanlıspor'la karşılaşacak. Süper Lig'e kötü bir başlangıç yaparak ilk 10 haftada lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, Ankara'da çıkışa geçmek istiyor.

Geçen hafta Kayserispor'la son saniyede yediği golle 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, son iki maçında da sahadan birer puanla ayrılmak zorunda kaldı. Haftaya 16 puanla 8. sırada giren sarı-lacivertlilerin bu sezon deplasman karnesi de pek parlak değil. Son 2 dış saha maçından sadece 1 puan alabilen Fenerbahçe, bu sezon ligde 5 deplasman maçında 2 kez galip gelebildi. Osmanlıspor da Fenerbahçe gibi sezona iyi bir giriş yapamadı. Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki başkent ekibi, 7 puanla haftaya son sırada girdi. Osmanlıspor ile Fenerbahçe arasında bu akşam saat 19.30'da Osmanlı Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.



Sakatların durumu



Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici ve Robin van Persie, Osmanlıspor deplasmanında da forma giyemeyecek. Teknik direktör Aykut Kocaman, uzun süredir sakatlıkları devam eden bu iki isimden Ankara deplasmanında da faydalanamayacak. Geçen hafta baş dönmesi nedeniyle kadroda yer almayan Martin Skrtel ise son antrenmanda takımla çalışmalara başladı.



Volkan Demirel, forma bekliyor



Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel, teknik direktör Aykut Kocaman'dan forma şansı bekliyor. Ligin ilk 4 haftasında kaleyi koruyan son 6 maçta ise yerini Carlos Kameni'ye kaptıran tecrübeli file bekçisi, bu sezon gösterdiği performansla eleştirilmişti. Teknik direktör Kocaman, son hafta Kayserispor'un 3 golüne engel olamayan Kameni ile Volkan Demirel arasında bir tercih yapacak. Volkan, Osmanlıspor maçında forma giymesi durumunda kariyerinin 600. resmi maçını oynayacak.

Fenerbahçe'de 4 oyuncu kart sınırında



Fenerbahçe'de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde, bu sezon Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk, Luis Neto ve Vincent Janssen üçer sarı kart gördü. Bu 4 isim Osmanlıspor maçında da sarı kart görmeleri durumunda, 12. haftada Kadıköy'de oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Osmanlıspor ve Fenerbahçe arasındaki istatistikler

İki takım Süper Lig'de 14 kez karşılaştı. Bu maçların sekizini Fenerbahçe kazanırken, Osmanlıspor iki galibiyet elde edebildi. Osmanlıspor, evinde Fenerbahçe ile oynadığı yedi maçın sadece ikisinde mağlup oldu. Osmanlıspor'un rakibi karşısında elde ettiği iki galibiyetten birinde, takımın başında şu anda Fenerbahçe'yi çalıştıran Aykut Kocaman vardı. Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde Osmanlıspor karşısına ilk kez bir Türk teknik adamla çıkarken; bu, Aykut Kocaman'ın da sarı lacivertli ekibin başındaki ilk Osmanlıspor maçı. Evindeki son iki maçını 3-0'lık skorlar ile kazanan Osmanlıspor, bundan önceki 13 iç saha maçında galip gelememişti.

İrfan Buz, Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaştığı iki maçta da mağlup olurken; Aykut Kocaman, Osmanlıspor ile karşılaştığı sekiz maçta yenilgi yüzü görmedi. Fenerbahçe'nin ilk 10 haftalar itibariyle Süper Lig'e yaptığı son iki en kötü başlangıç Aykut Kocaman döneminde geldi. Sarı lacivertliler 2012/13 sezonunda, lige tıpkı bu sezon olduğu gibi 10 maçta 16 puan toplayarak başlamıştı. Fenerbahçe ligde son iki maçında sahadan beraberlikle ayrıldı. En son geçen sezon 20. ve 22. haftaları arasında üç beraberlik alan sarı laciverlilerin bu serisi, Osmanlıspor karşısındaki 1-0'lık galibiyetle son bulmuştu. Fenerbahçe deplasmanda iki maçtır gol atamıyor. En son Nisan-Eylül 2008 arasında arka arkaya üç deplasman maçını golsüz geçmişlerdi.

Osmanlıspor bu sezon maçların ilk yarılarında en fazla gol yiyen takım. İki takım arasında oynanan son dört lig maçında toplam dört gol atıldı. İki takım arasında ligde oynanan son altı maçın beşinde karşılıklı gol olmadı. Osmanlıspor, bu sezon ligde Trabzonspor ve Alanyaspor'un ardından en fazla gol yiyen takım. Osmanlıspor bu sezon ligde Beşiktaş'ın ardından en fazla şut çeken takım olmasına rağmen, sadece dört takımdan fazla gol atabildi. Fenerbahçe bu sezon ligde hücum bölgesinde en fazla isabetli pas yapan ve bunu en yüksek isabet oranıyla yapmayı başaran takım.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de attığı 20 golün 10'unda asist yaptı. %50'lik bu oran, Karabükspor'un ardından ligdeki en düşük oran.Mathieu Valbuena bu sezon ligde hücum bölgesinde en fazla isabetli pas atan ve en fazla şut pası atan oyuncu (27). Guiliano ise Valbuena'nın ardından hücum bölgesinde en fazla isabetli pas atan ikinci oyuncu. Fenerbahçe bu sezon ligde Mathieu Valbuena'nın oynadığı her 45 dakikada 1 gol atarken, oyuncunun sahada olmadığı toplam 119 dakikada ise bir gol bulabildi. Serdar Gürler bu sezon Süper Lig'de Osmanlıspor'un attığı 13 golün sekizine direkt katkıda bulundu.