Osmanlı 3'lük attı, 3 aldı! Siftah...

Stat: Osmanlı
Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem Hanoğlu
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Maxsö, Pinto, Serdar Gürler (Dk. 75 Regattin), Joseu (Dk. 68 Özer Hurmacı), Musa Çağıran, Lawal (Dk. 82 Tugay Kacar), Umar, Cikalleshi
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Omeruo, Veigneau, Trezeguet (Dk. 74 Hasan Bilal), Pavelka, Neumayr (Dk. 46 Murillo), Sadiku, Mensah, Rangel (Dk. 46 Eduok)
Goller: Dk. 16 Musa Çağıran, Dk. 45 Cikalleshi, Dk. 59 Umar (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Umar, Dk. 73 Karcemarskas (Osmanlıspor), Dk. 67 Mensah, Dk. 78 Sadiku (Kasımpaşa)
51. dakikada defanstan atılan uzun pasla orta sahada topla buluşan Murillo, bir süre topu sürdükten sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Geriden gelen Maxsö rakibinin vuruş yapmasını engelleyerek topu kornere çelmeyi başardı.
59. dakikada Osmanlıspor farkı 3'e çıkardı. Serdar Gürler'in defansın arkasına gönderdiği şık pasta topla buluşan Umar, üzerine gelen kaleci Ramazan Köse'nin üstünden meşin yuvarlağı aşırtarak ağlara gönderdi: 3-0
71. dakikada ceza alanı önünde Serdar Gürler-Musa Çağıran paslaşmasında son olarak topla buluşan Musa Çağıran'ın yaklaşık 20 metreden yaptığı plase vuruşta üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Karşılaşma, Osmanlıspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.