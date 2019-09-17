Osman Özköylü taraftarın tepkisi nedeniyle anlaşmadan vazgeçti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriOsman Özköylü taraftarın tepkisi nedeniyle anlaşmadan vazgeçti
GeriFutbol Osman Özköylü taraftarın tepkisi nedeniyle anlaşmadan vazgeçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
17.09.2019 - 23:33, Son Güncelleme:

Osman Özköylü taraftarın tepkisi nedeniyle anlaşmadan vazgeçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Osman Özköylü taraftarın tepkisi nedeniyle anlaşmadan vazgeçti

Teknik direktör Osman Özköylü, TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile prensip anlaşmasına vardığını ancak taraftarın tepkisi nedeniyle affını istediğini belirtti.

Özköylü, yaptığı yazılı açıklamada, "Türk futbolunun güzide kulüplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile prensipte anlaştığımızı kamuoyuna duyurmamızla gerek şahsi telefonuma gerekse sosyal medya aracılığıyla tarafıma ve hem toplumun hem de benim en kutsal olarak benimsediğim ailemi hedef alan haksız, mesnetsiz ve hakaret içeren mesajlardan ötürü büyük üzüntü duydum." ifadelerini kullandı.
Olayların gerçek halini kamuoyuyla paylaşma gereği duyduğunu aktaran Özköylü, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da görev yaptığım dönemde sözleşmemin feshi sürecinde milyonlarca tazminat aldığım, bu tazminatı alabilmek için kasıtlı olarak görevime son verilmesi için çabaladığım gibi akla izana sığmayan dedikodular çıkartılarak bilgi kirliliğiyle algı operasyonu yaparak kıymetli Erzurum halkı ve taraftarlarını tarafıma karşı kışkırtan art niyetli kişiler için hukuki haklarımı kullanacağım." şeklinde görüş belirtti.

Osman Özköylü, açıklamasında şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediye Erzurumspor teknik direktörü olarak görev yaptığım 2017-2018 sezonundaki sözleşmemizde 'Kulüp tarafından teknik direktörün görevinin sonlandırılması halinde 3,5 milyon liraya kadar tazminatı kulüp, teknik direktöre öder' maddesi olmasına rağmen sadece fesih tarihine kadar olan gecikmiş aylıklarımı ve mevcut 2 ayı almak kaydıyla iyi niyetli ve fedakar olarak sözleşmemi bitirdim. Kaldı ki bu aylık sadece bana ait değil, tüm teknik ekibe ait olan ve geçmiş döneme ait maaşlarımızdı. Hal böyleyken, almadığım tazminatları aldığım ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünü maddi zarara uğrattığıma dair iftiralara rağmen görev yaptığım dönemden bir örnek vermek gerekirse alınması için şahsi olarak yoğun çaba serf ettiğim ve kulübe faydalı olacağını iddia ettiğim Taylan Antalyalı, oynadığı dönemde kulübe büyük katkı sağlamış ve sonrasında büyük bir kulübe transfer olmuştur. Şahsım ve ailemin hak etmediği bu art niyetli söylemler sebebiyle prensip anlaşmasına vardığım Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünden affımı istemiş bulunmaktayım. Başta bana inanan, güvenen, teveccüh gösteren, kıymetli Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş olmak üzere tüm kulüp yöneticilerine teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a başarılar diliyorum." 

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Osman Özköylü taraftarın tepkisi nedeniyle anlaşmadan vazgeçti
Salzburg - Genk (CANLI)
Kimse beklemiyordu! Cenk Tosun...
Sumudica’dan milli takım iddialarına yanıt