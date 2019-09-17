BB Erzurumspor, Osman Özköylü ile anlaştı!
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktör Osman Özköylü ile prensipte anlaştığı bildirildi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan yapılan yazılı açıklamada, Muzaffer Bilazer ile yolların ayrılmasının ardından yapılan görüşmeler sonucu teknik direktör Osman Özköylü ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Açıklamada, Özköylü ile varılan anlaşmanın detaylarına ilişkin daha sonra kamuoyuna bilgi verileceği aktarıldı.
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