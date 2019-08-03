Onyekuru 15 milyon Euro'ya Monaco'da!
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak geçiren ve üstün bir performans gösteren Henry Onyekuru'nun Monaco'ya transferi gerçekleşiyor.
Sarı-kırmızılıların tekrar kiralamayı düşündüğü Nijeryalı futbolcunun 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Monaco'nun yolunu tutacağı kaydedildi.
Fransa'nın önde gelen spor gazetesi L'Equipe'in haberine göre Onyekuru'nun Everton'dan Monaco'ya transferinde bir pürüz kalmadı.
22 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da çıktığı 44 maçta 16 kez fileleri sarsmayı başardı.
Öte yandan Galatasaray, Radamel Falcao'yu Monaco'dan bonservissiz olarak transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.
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