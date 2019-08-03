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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.08.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'da Falcao sonrası bir bomba daha! Yeni forvet...

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Son Dakika: Galatasaray'da Falcao sonrası bir bomba daha! Yeni forvet...

Galatasaray'da tek gündem golcü transferi ve ayrılacak isimler... Diagne ve Mitroglou ile yollarını ayırmak isteyen sarı kırmızılılarda Falcao dışında golcü adayları da netleşti. İşte Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

Sezonun başlamasına 2 hafta kala transferde büyük bir hareketlilik yaşayan Galatasaray forvet hattını baştan aşağıya değiştirecek. Diagne'nin yerine Radamel Falcao'yu almak için çalışan Sarı-Kırmızılılar, Mitroglou'nun sözleşmesini feshetmek için de büyük bir çaba harcıyor.

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ÖNCE MITROGLOU GÖNDERİLECEK

Yönetim eğer Yunan futbolcuyu gönderebilirse bu bölgeye scout transferi yapmayı planlıyor. Listede Gent'li Roman Yaremchuk ve Midtjylland'ta oynayan Paul Onuachu bulunuyor.

Asıl hedef ise Radamel Falcao;

İKİ KEZ CANLI OLARAK İZLENDİ

23 yaşındaki Ukraynalı Yaremchuk, Hasan Şaş tarafından da iki kez canlı olarak izlendi. Kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi olan genç yıldız, 1.91'lik boyu ve güçlü fiziği ile dikkatleri çekiyor.

 BASKETBOLCUYU ANDIRIYOR!

Nijeryalı Onuachu ise 2.01'lik boyuyla basketbolcuları anımsatıyor. Fiziğine rağmen çok teknik bir futbolcu olan 25 yaşındaki forvet ile birçok Avrupa kulübünün de ilgilendiği belirtiliyor.

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