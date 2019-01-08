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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
DHA
08.01.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Onur Kıvrak, Trabzonspor tarihine geçti

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Onur Kıvrak, Trabzonspor tarihine geçti

Trabzonspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilen kaleci Onur Recep Kıvrak, 12 ayrı sezonda aralıksız bordo-mavili takımın kadrosunda yer alarak kulüp tarihine geçti.

2007-08 sezonunun devre arasında Karşıyaka'dan Trabzonspor'a transfer olan ve 2018-19 sezonunun ilk yarısında kadro dışı bırakılmasının ardından devre arasında bordo-mavili takım ile yollarını ayıran 31 yaşındaki deneyimli kaleci Onur Recep Kıvrak, 12 ayrı sezonda aralıksız bordo-mavili takımın kadrosunda yer alarak bu alanda kulüp tarihine adını yazdıran 9 isimden biri oldu.

REKOR ŞENOL GÜNEŞ'İN

Bordo-mavili takımda aralıksız farklı sezonlarda en uzun süre yer alan isim ise Şenol Güneş oldu. 16 ayrı sezonda Trabzonspor kadrosunda bulunan Güneş'i, Turgay Semercioğlu 15, Hami Mandıralı, Lemi Çelik ile Necati Özçağlayan 14, Hamdi Aslan, Orhan Çıkırıkçı ile Kemal Serdar 12, Gökdeniz Karadeniz, Güngör Şahinkaya ile İskender Günen 11 ve 10 ayrı sezonda bordo-mavili takımın kadrosunda yer alan Ogün Temizkanoğlu takip etti.

ONUR GİTTİ BAYRAĞI YUSUF İLE ABDÜLKADİR DEVRALDI

Bu arada Onur Recep Kıvrak'ın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından 2015-16 sezonunda altyapıdan A takım seviyesine yükselen genç oyuncular Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür, 4 ayrı sezonda takımda en uzun süre yer alan isimler oldu. 2014-15 sezonunda altyapıdan A takıma yükselen Uğurcan Çakır zaman zaman 1461 Trabzon, Batuhan Artarslan ise Şanlıurfaspor'da kiralık olarak forma giydi.

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