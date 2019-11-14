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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
14.11.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Onlarca milyon Euro'luk transferler pişman etti

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Onlarca milyon Euro'luk transferler pişman etti

 Avrupa'da sezon öncesi yüksek rakamlara transfer edilen futbolcuların bazıları, sergiledikleri performansla hayal kırıklığına neden oldu. Transferleriyle Avrupa'da en çok konuşulan futbolcular listesinde yer alan ancak yeşil sahalarda adından söz ettiremeyen isimler arasında, Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy, Nicolas Pepe, Malcom, Hirving Lozano, Moise Kean ve Ryan Sessegnon gibi oyuncular bulunuyor.

Geçen sezonu kupasız kapatarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan La Liga ekibi Real Madrid, transfer döneminde 307.5 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek en fazla harcama yapan kulüp olurken, bu rakamdan aslan payını alan Eden Hazard henüz beklentilerin çok uzağında.

Büyük umutlarla 100 milyon avro verilerek transfer edilen Belçikalı oyuncu Eden Hazard, bu sezon çıktığı 11 maçta sadece 1 gol atabildi. 28 yaşındaki yıldız oyuncu, geçen sezon Chelsea forması ile çıktığı ilk 11 maçta 8 gol atma başarısı göstermişti.

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- Madrid'de Militao ve Mendy şans bulamıyor

Transferin en hızlı takımı Real Madrid, defans oyuncuları Eder Militao için 50 ve Ferland Mendy için de 48 milyon avro bonservis öderken, bu isimler sezonun ilk 12 haftalık bölümünde forma şansı bulmakta zorlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarla beraber bu sezon 16 resmi karşılaşma yapan Madrid ekibinde Militao 3, Mendy ise 5 kez ilk 11'de yer bulabildi.

Eflatun beyazlı ekipte bekleneni veremeyen bir diğer oyuncu ise Luka Jovic oldu. 21 yaşındaki forvet oyuncusu 60 milyon avro bedelle transfer edildiği Madrid ekibinde 3'ü ilk 11'de olmak üzere toplamda 11 maça çıkarken, 1 gol atabildi.

Sırp oyuncu, geçen sezon forma giydiği Eintracht Frankfurt'ta 48 maçta 27 gol atmış, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkmasına önemli katkıda bulunmuştu.

- Arsenal, Nicolas Pepe'den çıkış bekliyor

Arsenal'in kulüp rekoru kırarak 80 milyon avroya renklerine bağladığı Nicolas Pepe, henüz istenilen çıkışı yakalayabilmiş değil.

Fildişi Sahilli oyuncu, Arsenal formasıyla 11 Premier Lig maçında sadece 1 gol atarken, 4 UEFA Avrupa Ligi maçında da 2 kez ağları sarstı.
Fransa'nın Lille takımından transfer edilen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezon çıktığı 41 resmi maçta 23 kez gol sevinci yaşamıştı.



- Hirving Lozano

İtalya Ligi (Serie A) takımlarından Napoli, PSV forması giyen Hirving Lozano'yu 38 milyon avroya renklerine bağlamasına karşın, istediği verimi elde edemedi.
PSV ile geçen sezon çıktığı ilk 12 maçta 9 gol atan Meksikalı oyuncu, Napoli forması ile 12 maçta sadece 2 gol üretebildi.

- Malcom

Rus ekibi Zenit'in tarihinde Hulk ve Axel Witsel ile beraber 40 milyon avro bedelle en pahalı transferlerinden biri olan Malcom, bu sezon sadece 62 dakika forma giyebildi.
Barcelona'dan transfer edilen sağ kanat oyuncusu, kalçasındaki sakatlık nedeniyle 17 maç kaçırdı.

- Ryan Sessegnon

İngiltere Premier Lig ekiplerin Tottenham, Fulham'da forma giyen 19 yaşındaki Ryan Sessegnon'u 27 milyon avroya transfer etti.

Geçen sezon Fulham ile yükselişe geçen İngiliz oyuncu, yeni takımında sakatlığından dolayı 14 maç kaçırırken, toplamda sadece 15 dakika sahada kaldı.

- Moise Kean

Everton, geleceğin yıldızları arasında gösterilen fakat geçen sezon Juventus'ta Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Mario Mandzukic gibi oyuncuların gerisinde kalan forvet Moise Kean'i 27.5 milyon avroya kadrosuna kattı.

Geçen sezon 6'sı ilk 11'de olmak üzere 17 kez forma şansı bulan genç oyuncu 7 gol atmıştı. Büyük umutlarla transfer edilen İtalyan forvet, şu ana kadar beklenen performansı yakalayamadı.

Everton ile 4'ü ilk 11'de 11 maça çıkan Moise Kean, gol atma başarısı gösteremedi.

Onlarca milyon Euroluk transferler pişman etti

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