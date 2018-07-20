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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
20.07.2018 - 21:54, Son Güncelleme:

Onazi: Sabredersek başarı gelecektir

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Onazi: Sabredersek başarı gelecektir

Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, teknik direktör Ünal Karaman’dan çok etkilendiğini belirterek, “Takımın ihtiyacı olan şeyler hocamızın kendisinde var. Hem yönetim hem hocamız ihtiyaç olan şeyleri biliyor. Takımı iyi yerlere taşıyacaklar bundan eminim” dedi.

Ogenyi Onazi, Trabzonspor’un Spartak Moskova ile oynadığı hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu tür maçların eksiklerini görmeleri açısından çok önemli olduğunu belirten Onazi, “Sezon öncesi hazırlık dönemindeyiz. Bu dönemde böyle güçlü rakiplere karşı oynarken, hem eksiklerimizi görüyoruz bunun üzerine çalışma fırsatı buluyoruz, hem de ligde karşılaşacağımız zorlu rakiplerin testini burada yapıyoruz. Sonuç çok önemli değil. Bu maçtan yaptığımız hataları çıkaracağız ve bunları tekrar yapmamaya çalışacağız” dedi.

"ZAMAN ALACAK AMA BAŞARI MUTLAKA GELECEKTİR"

Takıma kampın ikinci döneminde katıldığını, takımın başarılı olacağına inandığını kaydeden Onazi, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Hoca ile görüştüm ve çok etkilendim. Bu takımın ihtiyacı olan şeyler hocamızın kendisinde var. Hem yönetim hem hocamız ihtiyaç olan şeyleri biliyor. Takımı iyi yerlere taşıyacaklar bundan eminim. Genç arkadaşlarımız var. Bizde tecrübelerimizi genç arkadaşlarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Taktiksel çalışmalar ve sistemi benim İtalya’da gördüğüm sisteme benziyor. Olması gereken de bu. Sabırlı olmamız lazım. Genç oyuncularımız var ve onlara yardımcı olmamız lazım. Kolay değil, yeniden bir takım ve sistem inşa ediyorsunuz. Yeni bir takımız. Bu zaman alacak ama mutlaka başarı gelecektir. Bunun için sabırlı olmamız gerekiyor”

“DÜNYA KUPASI HAYAL KIRIKLIĞI OLDU”

Dünya Kupası’nın hem kendi hem de ülkesi adına hayal kırıklığı olduğunu ifade eden Onazi, “Benim de takımım için de hayal kırıklığı oldu. Bu konuda çok fazla konuşmak istemiyorum. Olan oldu, geçmişten konuşmak bizi geçmişe getirir. Önümüze bakmamız gerekiyor. Lig başlıyor. Çok güçlü sıkı rakiplerimiz var, bütün takımlar iyi transferler yapıyor. Bizde daha iyi başlayabilmek için artık bunlara odaklanmış durumdayız” diyerek açıklamalarını tamamladı.

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