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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
24.05.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Olay adam Adem Büyük'le yollar ayrıldı

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Olay adam Adem Büyük'le yollar ayrıldı

Süper Lig’de sezonun son haftası öncesi Avrupa iddiasını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor’da yönetimin yeni sözleşme teklif etmediği Adem Büyük ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpte sözleşmesi biten ve yeni sezonda düşünülmeyen futbolcular bir bir takımdan ayrılmaya başladı. Dün golcü Ömer Şişmanoğlu’nun takımla bağlarını koparmasının ardından bugün de Adem Büyük ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Tecrübeli futbolcunun henüz şehri terk etmediği, ancak sakatlığını gerekçe göstererek idmanlara çıkmadığı öğrenildi.

Evkur Yeni Malatyaspor’da 2 sezon forma giyen Adem Büyük, sarı-kırmızılı kulüpte bulunduğu süre içerisinde hem başarısıyla hem de yaşadığı saha içi olaylarıyla adından sıkça söz ettirdi.

2 sezon önce bedelsiz olarak Kasımpaşa’dan transfer edilen 32 yaşındaki Adem Büyük, Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla bu sezon toplam 31 resmi karşılaşmaya çıktı.

Ligde 6 gol kaydeden Adem Büyük, Türkiye Kupası’nda ise fileleri havalandıramadı. Adem Büyük, sarı-kırmızılı takımda Erol Bulut döneminde kaptanlığa getirilerek kısa sürede camianın da desteğini arkasına almayı başarmıştı.

Ancak saha içerisindeki agresif hali bir çok maçta kendi taraftarını bile çileden çıkarınca eleştirilerin hedefinde olmuştu. Özellikle Galatasaray ve Başakşehir ile ligde oynanan müsabakalarda hakemi yanıltmaya yönelik davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle ulusal basındaki bazı yazarlar tarafından sert eleştiriler alınca Evkur Yeni Malatyaspor taraftarı tecrübeli futbolcuya maskesini takarak destek vermişti.

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