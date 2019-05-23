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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
23.05.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

Ömer Şişmanoğlu, Malatya'dan ayrıldı!

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Ömer Şişmanoğlu, Malatya'dan ayrıldı!

Evkur Yeni Malatyaspor’da sözleşmesi sona eren 11 futbolcudan birisi olan golcü Ömer Şişmanoğlu eşyalarını toplayarak Malatya’dan ayrıldı.

Bu sezon başında Göztepe’den 1 yıllığına bedelsiz olarak alınan 30 yaşındaki golcü oyuncu eski sakatlığının nüksetmesinden dolayı gerekli verimi sağlayamamıştı.

Genelde müsabakalara kulübeden dahil olan Ömer Şişmanoğlu, Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 21 resmi karşılaşmaya çıktı.

Tecrübeli golcü bu maçlarda rakip fileleri 6 kez sarsarken, özellikle müsait durumda kaçırdığı net gollük pozisyonlarla da taraftarın eleştirisini almıştı.

Şişmanoğlu, taraftarın bu eleştirine Beşiktaş’a attığı gol sonrası kulaklarını kapatarak yanıt vermiş daha sonra hareketinin geneli kapsamadığını, birkaç taraftara olduğunu söyleyerek özür dilemek zorunda kalmıştı.

Bu arada sarı-kırmızılı takımda sözleşmesi sona eren isimlerden yeni sözleşme yapılması düşünülmeyen futbolcuların da yavaş yavaş netleşmeye başladığı öğrenildi.

Buna göre Malatya yönetiminin Murat Yıldırım, Pereira, Guilherme, Fabıan Farnolle, Adem Büyük, Murat Akça, Erkan Kaş ve Aboubakar Kamara ile sözleşme yenilemeyeceği öne sürülüyor.

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Ömer Şişmanoğlu, Malatyadan ayrıldı

 

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