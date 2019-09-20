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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.09.2019 - 01:34, Son Güncelleme:

Okan Buruk: Kötü bir şekilde kaybettik

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Okan Buruk: Kötü bir şekilde kaybettik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde Roma'ya 4-0 kaybettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Roma maçını değerlendirirken, "Birinci devre, yüzde 100 istediklerimizi yaptık. Çok rahat şekilde rakip kaleye gittik ama sonlandıramadık" dedi.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Buruk, maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

Bugünkü oyunu iki devre olarak değerlendirebileceğini belirten Buruk, "Birinci devre yüzde 100 istediklerimizi yaptık. Maçı kötü bir şekilde kaybettik. Oyunun hakkı en azından ilk yarıda bu değildi Çok rahat şekilde rakip kaleye gittik ama sonlandıramadık. İkinci devrede özellikle geriye düştükten sonra rakibimizin çok daha rahat ve çabuk şekilde bizim kalemize gittiğini ve çok büyük kalite farkı oluştuğunu gördük. Rakibimizin çok daha iyi kaliteli oyuncuları vardı ama oyun olarak baktığımızda ilk yarı 1-0 da 2-0 da öne geçebilirdik. Bu sonlandırmayı yapamadık." diye konuştu.

Gruplarında herkesin herkesi yenebileceğini dile getiren Buruk, şunları kaydetti:

"Şimdi gruba ve iki maçın sonucuna baktığımızda, diğer maçta Wolfsberger’in aldığı 4-0’lık galibiyet büyük sürpriz. Bugünkü Roma takımını oyun olarak gördüğümde de herkes Roma’ya karşı da kazanabilir. Roma da kaybedebilecek bir takım görüntüsü de verdi. Sonuç ne kadar 4-0 olursa olsun oyunun bütününe baktığımızda Roma takımının da kolay kaybedebilecek bir takım olduğunu gördüm. Grupta ilk maçlar oynandı ve her takımın şansının devam ettiğini düşünüyorum. Herkes herkesi yenebilir."

Fonseca ikinci yarıdan memnun

Roma'nın Portekizli teknik direktörü Paulo Fonseca da takımının ilk yarıdaki performansından memnun olmadığını ifade etti.

Fonseca, sezon başından bu yana takımının çok kolay gol atabildiğini ancak çok da kolay gol yediğinin hatırlatılması üzerine, "İyi defans yapmayı öğrenmeliyiz. Bazı şeylerin üzerinde çalışıyoruz. İkinci yarıda hücumda girdiğimiz gol fırsatlarından ve gol yemeden kazandığımız için mutluyum." dedi.

Roma 4-0 Başakşehir
Roma 4-0 Başakşehir
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