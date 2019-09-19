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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.09.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Roma 4-0 Başakşehir

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Roma 4-0 Başakşehir

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde İtalya deplasmanında Roma'ya konuk oldu. 42. dakikada Dzeko'nun ortasına müdahale etmek isteyen Caiçara, topu kendi ağlarına gönderdi ve Roma skoru 1-0'a getirdi. İlk yarı Roma'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Roma, 58. dakikada Dzeko'nun attığı golle karşılaşmada 2-0 öne geçti. Roma 70. dakikada Zaniolo'nun golüyle skoru 3-0'a getirdi. Roma'da Kluivert 90+3'te attığı golle skoru 4-0 yaptı. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Başakşehir deplasmanda Roma'ya 4-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında Roma ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın henüz 1. dakikasında Zaniolo ile ani atağa kalkan Roma, bu futbolcunun çektiği şutta gole yaklaşırken, kaleci Mert Günok ayağıyla topu çeldi.

39. dakikada Pastore'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutta, Mert Günok topu güçlükle çeldi.
42. dakikada Roma öne geçti. Dzeko pasında solda topla buluşan Spinazzola'nın içeri ortaladığı topa ters müdahale eden Caiçara, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Roma'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
49. dakikada ev sahibi takım gole çok yaklaştı. Pastore'nin ara pasına hareketlenen Dzeko, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Mert Günok topu çelerek gole izin vermedi.
55. dakikada, Roma'nın Bosna Hersekli golcüsü Dzeko, bir kez daha kaleci Günok ile karşı karşıya kaldı. Mert Günok, yaptığı kurtarışla Roma'nın farkı ikiye çıkarmasını önledi.
57. dakikada sol kanattan gelişen Roma atağında Zaniolo, Mehmet Topal'ı çalımlayarak geçtikten sonra Mert Günok ile karşı karşıya pozisyondayken altıpas üzerindeki Dzeko'ya topu çıkardı. Edin Dzeko da meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.
71. dakikadaki Roma hücumunda ceza sahasına paslarla giren sarı-kırmızılı oyunculardan Dzeko, topu müsait durumdaki Nicolo Zaniolo'ya çıkardı. Zaniolo da sol ayakla yaptığı plase vuruşla topu Günok'un sağından ağlara gönderdi: 3-0.
79. dakikadaki Medipol Başakşehir atağında soldan yapılan ortaya yükselerek kafa vuruşu yapan Demba Ba'nın şutunda kaleci Pau Lopez, zorlanmadan topu kurtardı.
88. dakikada Pellegrini'nin derinlemesine hareketlenen Kalinic, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaparken, kaleci Mert Günok topu çeldi. İkinci kez topu önünde bulan Kalinic, bir kez daha vurdu, Günok bir kez daha gole izin vermedi.
90 3. dakikada sol kanattan Medipol Başakşehir ceza sahasına giren Justin Kluivert, rakibi Caiçara'yı ekarte ederek çektiği şutta topu filelere gitti: 4-0

Karşılaşma, Roma'nın 4-0 üstünülüğüyle tamamlandı.

Bu arada, Roma'ya iki sezon önce Medipol Başakşehir'den transfer olan ve sakatlığı sebebiyle Roma formasını bu akşam giyemeyen milli futbolcu Cengiz Ünder, maç öncesi iki takımın maskotları "Bozbaykuş" ve "Roma Kurdu" ile fotoğraf çektirdi.

Stat: Roma Olimpiyat
Hakemler: Xavier Estrada Fernandez, Roberto Alonso, Teodoro Sobrino (İspanya)
Roma: Pau Lopez, Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Kolarov, Diawara, Cristante (Dk. 72 Veretout), Kluivert, Zaniolo, Pastore (Dk. 64 Pellegrini), Dzeko (Dk. 74 Kalinic)
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Mahmut Tekdemir, Clichy, Aleksic (Dk. 69 Azubuike), Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Visca, Arda Turan (Dk. 64 Crivelli), Gulbrandsen (Dk. 77 Demba Ba)
Goller: Dk. 42 Caicara (Kendi kalesine), Dk. 57 Dzeko, Dk. 71 Zaniolo, Dk. 90 3 Kluivert (Roma)

Roma 4-0 Başakşehir

Roma-Medipol Başakşehir maçından notlar

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında deplasmanda oynadıkları Roma maçının ilk 11 kurgusunda Süper Lig’de son oynadıkları maçın kadrosuna göre 4 farklı oyuncuya yer verdi.

Teknik direktör Buruk, Medipol Başakşehir'in Avrupa'da 21. maçına çıktığı Roma karşılaşmasında, Süper Lig'de son oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 4 farklı oyuncuya forma şansı tanıdı. Buruk, son maçta ilk 11'de başlayan Epureanu ile hafif sakatlıkları bulunduğu gerekçesiyle İstanbul'da bırakılan Skrtel, Robinho, Crivelli'nin yerine, Arda Turan, Gulbrandsen, İrfan Can Kahveci ve Carlos Ponck’e ilk 11'de saha sürdü.

Sırp oyuncu Danijel Aleksic de Medipol Başakşehir ile ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıktı.

Turuncu-lacivertlilerin rakibi Roma'da ise Portekizli Teknik Direktör Paulo Fonseca, Serie A'da oynadıkları Sassuolo maçının kadrosuna göre 5 farklı oyuncuya ilk 11'de görev verdi. Fonseca, Florenzi, Mancini, Veretout, Pelegrini, Mkhitaryan'ın yerine, Juan Jesus, Spinazzola, Diawara, Zaniolo, Pastore'ye forma giydi.

Roma'nın Türkleri kadroda yer almadı

Roma'nın önemli silahlarından olan milli oyuncu Cengiz Ünder, devam eden sakatlığı sebebiyle eski takımına karşı bu maçta forma giyemedi.
Sarı-kırmızılı takımın Gençlerbirliği'nden transferi Yıldırım Mert Çetin ise UEFA listesine alınmadığı için kadroda yer almadı.

Şenol Güneş ve büyükelçiler maçı izledi

Roma-Medipol Başakşehir maçını, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da protokol tribününden izledi.

Roma yeni formasıyla mücadele etti

Ev sahibi Roma, Medipol Başakşehir karşısına bu sezon ilk kez giydiği lacivert renkteki nostaljik formasıyla sahaya çıktı.
Konuk Medipol Başakşehir de klasik forması yerine alternatif forması olan açık gri renkteki formasıyla sahada yer aldı.

Yaklaşık 30 bin futbolsever tribünde

Roma'nın bu sezonda Avrupa kupalarındaki ilk maçı olan Medipol Başakşehir mücadelesine İtalyan taraftarlar pek ilgi göstermedi.
80 bin kişilik Olimpiyat Stadı tribünlerinde büyük boşluklar gözlendi.
Mücadeleyi izleyen 200 kadar Türk taraftar da kendilerine ayrılan bölümden Medipol Başakşehir'e destek verdi.

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Roma 4-0 Başakşehir

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