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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.10.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Okan Buruk, Avrupa'daki ilk galibiyetini almak istiyor

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Okan Buruk, Avrupa'daki ilk galibiyetini almak istiyor

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında yarın evinde Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında daha önce 22 müsabakaya çıkarken, 3 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden M. Başakşehir, yarın üçüncü maçında 19.55'te evinde Wolfsberger karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, grubun ilk maçında deplasmanda Roma'ya 4-0 mağlup olmuş, ikinci maçta ise sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalmıştı.

Avrupa kupalarında 23. maç

Başakşehir, Avrupa kupalarında bugüne kadar 22 kez mücadelede etti. Bu kulvardaki ilk maçına 2015-2016 sezonunda çıkan turuncu-lacivertliler, söz konusu sezondan sonra oynadığı müsabakalarda 3 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda 20 kez rakip fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 34 gole engel olamadı.

Okan Buruk galibiyet istiyor

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya temsilcisini mağlup ederek teknik direktör olarak Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini almak istiyor. Daha önce Avrupa'da 4 defa boy gösteren Buruk, söz konusu alandaki ilk deneyimini turuncu-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Yunan ekibi Olympiakos ile oynadığı karşılaşmalarda yaşamıştı. 45 yaşındaki çalıştırıcı, son sınavında ise Fatih Terim Stadyumu'nda Alman ekibi Mönchengladbach'a karşı bir puana razı oldu.

Wolfsberger ligde üçüncü

Wolfsberger, bu sezon Avusturya Ligi'nde 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 23 puan topladı ve üçüncü sırada yer buldu. Avusturya takımı, attığı 28 gole karşılık, kalesinde de 11 gol gördü.

Wolfsberger, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda ise Roma'yla birlikte 4'er puana sahip.

Düdük Peljto'da

Başakşehir-Wolfsberger maçını Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Haris Kaljanac olacak.

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