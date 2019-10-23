TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!
TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'e 9. hafta maçlarını şu hakemler yönetecek:
25 Ekim Cuma:
19.00 Boluspor-Keçiörengücü: Onur Özütoprak
26 Ekim Cumartesi:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altınordu: Sarper Barış Saka
16.30 Balıkesirspor-Adanaspor: Ramazan Keleş
16.30 İstanbulspor-Bursaspor: Kadir Sağlam
19.00 Altay-Ekol Göz Menemenspor: Mert Güzenge
27 Ekim Pazar:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.30 Giresunspor-Eskişehirspor: Erkan Özdamar
19.00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu
28 Ekim Pazartesi:
19.00 Osmanlıspor-Akhisarspor: Kutluhan Bilgiç
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