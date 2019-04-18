Oğuzhan Özyakup kararını verdi
Beşiktaş'ta son dönemde gösterdiği performans nedeniyle ismi takımdan ayrılacak futbolcular arasında yer alan Oğuzhan Özyakup kararını açıkladı.
26 yaşındaki yıldızın ismi son dönemde İtalyan ekipleri Empoli ve Genoa ile anılıyordu. Bu iki kulübün sezon sonunda Oğuzhan için Beşiktaş'a 8 milyon euroluk bir teklifte bulunacağı ileri sürülüyordu.
Bu iddialar devam ederken Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup kendisi hakkında söylenenleri ciddiye almadığını söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Beşiktaş'tan ayrılmayacağım. Yeni sezonda çok büyük beklentilerim var" diye konuştu.
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