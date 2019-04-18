Caner Erkin sürprizi! İmzayı atıyor...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCaner Erkin sürprizi! İmzayı atıyor...
GeriFutbol Caner Erkin sürprizi! İmzayı atıyor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Sabah
18 Nisan 2019 - 09:08,

Caner Erkin sürprizi! İmzayı atıyor...

Beşiktaş'ın milli sol beki Caner Erkin için Fenerbahçe'ye döneceği iddialı ortaya atılmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/11

Caner, hakkında çıkan Fenerbahçe iddiaları için 'Beşiktaş'ta mutluyum, ayrılmayı düşünmüyorum' değerlendirmesinde bulunmuştu.

2/11

Beşiktaş yönetiminden de flaş bir hamle geldi.

3/11

Siyah beyazlı yönetim Caner Erkin ile sözleşme uzatma kararı aldı.

4/11

Başkan Fikret Orman ve ekibinin tecrübeli oyuncunun 30 haziran 2020'de bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı planlıyor.

5/11

Taraftarların önümüzdeki günlerde masaya oturup, anlaşmaya varması bekleniyor.

6/11

Caner, teklifi kabul ederse 30 haziran 2021 yılına kadar Beşiktaş'ın başarısı için ter dökecek.

7/11

30 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ta 80 maçta forma giyerken 17 asist yapıp, iki de gol kaydetti. (Sabah)

8/11
9/11
10/11

Süper Lig'de haftanın oyuncusu Atiba Hutchinson!

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan haftaya damga vuran oyuncu Atiba oldu. 36 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ın geriden gelerek kazandığı Medipol Başakşehir mücadelesinde, başroldeki isimdi...

11/11

Misli.com'a üye ol, ilk kupon şirketten! Kampanya detayları için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri

Caner Erkin sürprizi! İmzayı atıyor...

Fenerbahçe'de Josef De Souza sürprizi

Cüneyt Çakır'ın kararı Guardiola'yı yıktı!.. Kimse inanamadı...

Alex de Souza izleyenleri güldürdü...