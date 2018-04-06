Ocak'ta olmadı, Haziran'da geliyor! İmzaya hazır...
Şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe, transferde düğmeye bastı...
Fenerbahçe devre arası çok istemesine rağmen alamadığı Zenit'li Domenico Criscito'yu yeni sezon öncesi bedavaya kadroya katmak için düğmeye bastı. İtalyan yıldız da Fener'i çok sıcak bakıyor
Ara transfer döneminde sol bek takviyesi için harekete geçen Fenerbahçe uzun bir süre Zenit'li Domenico Criscito ile flört etmişti. Rus kulübünün katı tutumu nedeniyle mutlu sona ulaşamayan Sarı- Lacivertliler birkez daha düğmeye bastı.
BONSERVİS BİLMECESİ
Yönetim, sezon sonunda Zenit'le sözleşmesi bitecek olan Criscito'yu hiçbir bonservis ücreti ödemeden kadroya katmanın planını yapıyor.
Devre arasında yapılan teklife 'evet' diyen 31 yaşındaki futbolcu da Fenerbahçe formasını giymeye çok sıcak bakıyor. (Takvim)
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