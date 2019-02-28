Obradovic: "Çok sayı duyduğumuz bir rakibi yendik"
Fenerbahçe Beko - Efes mücadelesinin ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic açıklamalarda bulundu.
THY Avrupa Ligi 24'üncü hafta müsabakasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 84-66 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ve Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic iyi bir oyun ortaya koyduklarını dile getirerek, "Maçın başındaki birkaç dakika ve üçüncü çeyreğin sonundaki birkaç dakika dışında gayet iyi bir oyun oynadık. Savunmamız çok iyiydi. Hücumda da çok akıllı oynadık. Antrenör olarak da bazı dakikalarda neden iyi oynadığımızı analiz etmemiz gerekiyor. Bizim için çok önemli bir galibiyet. Çok saygı duyduğumuz çok iyi bir takıma karşı aldığımız galibiyet için takımı tebrik ediyorum. Taraftara da bize güzel bir akşam yaşattıkları için teşekkür ediyorum" dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle