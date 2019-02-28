Ergin Ataman: "6. dakikada kontrolü kaybettik"
THY Avrupa Ligi 24'üncü hafta müsabakasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 84-66 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Mücadelenin ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ve Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'yi tebrik ederek sözlerine başlayan Ergin Ataman, şöyle konuştu: "Fenerbahçe'yi tebrik ederim bugün iyi bir performans ortaya koydular. Dışarıdan buldukları sayılarla çok yüzdeli oynadılar. 5-6 tane son saniye üçlüğü buldular hücum sonunda. Biz ise maçın ilk 6 dakikasından sonra kontrolü kaybettik ve top kayıpları yaptık. İkinci yarıda daha iyi oynadığımızı düşünüyorum ama Fenerbahçe bugün çok iyi bir oyun sergiledi. EuroLeague'de 6 maç daha var. Bir sonraki Barcelona maçına hazır bir şekilde çıkmak istiyoruz."
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