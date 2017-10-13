Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Halis Özkahya, Ekrem Kan, Hakan Yemişken

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, N'Diaye, Uğur Çiftçi, Scekic, Zeki Yavru, Ahmet İlhan Özek, Khalili (Dk. 84 Mehmet Taş), Serdar Özkan (Dk. 69 Rantie), Muric (Dk. 81 Skuletic)

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 78 Tolgay Arslan), Lens (Dk. 46 Quaresma), Talisca, Cenk Tosun, Negredo (Dk. 46 Babel)

Goller: Dk. 16 Muric, Dk. 74 Scekic (Gençlerbirliği), Dk. 88 Cenk Tosun (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Babel (Dk. 48 Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 29 Palitsevich, Dk. 44 Muric, Dk. 90+4 Zeki Yavru (Gençlerbirliği)

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği'ne konuk olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, 7. haftada Trabzonspor ile oynanan müsabakanın ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gitti.

Teknik direktör Güneş, Trabzonspor mücadelesine ilk 11'de başlayan Necip Uysal, Gary Medel, Tolgay Arslan ve Ryan Babel'e Gençlerbirliği karşılaşmasının başlangıç kadrosunda görev vermedi. Deneyimli teknik adam, bu oyuncuların yerine Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun'u sahaya sürdü.

Ricardo Quaresma, Necip Uysal ve Ryan Babel'i yedek soyunduran Şenol Güneş, Gary Mendel'i ise 21 kişilik maç kadrosuna almadı.

- Bakkal'dan da 4 değişiklik

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 7. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenildikleri maçın ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Kart cezalısı Ahmet Oğuz, bu karşılaşmada formasına kavuşurken, Ahmet İlhan Özek ve Vedat Muric ilk 11'de şansu buldu. Petar Skuletic, Tokelo Rantie yedek kulübesinde otururken Kamal Issah maç kadrosunda yer almadı.

Kırmızı-siyahlılarda, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan ve el tarak kemiğinde kırık tespit edilen defans oyuncusu Luccas Claro, 21 kişilik kadroya alınmazken Brezilyalı futbolcunun yerine Ousmane N'Diaye forma giydi.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Zeki Yavru’nun ceza sahası dışından vurduğu şutta kaleci Fabri topu iki hamlede kontrol etti.

16. dakikada Ahmet Oğuz’un ceza sahası dışından vurduğu şut, Ahmet İlhan’da kaldı. Savunmadaki boşluğu değerlendiren Ahmet İlhan’ın şutuna Vedat Muriqi son anda dokunarak topu ağlarla buluşturdu. 1-0

23. dakikada Caner Erkin’in ortasında, ceza sahası içerisinde topla buluşan Lens’in bekletmeden kaleye gönderdiği şut, kalenin solundan az farkla auta çıktı.

34. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet İlhan’ın, sağ çaprazdan vurduğu şutta top Atiba’ya çarparak kornere çıktı.

36. dakikada Cenk Tosun’un kale içine doğru yaptığı ortaya Beşiktaş’tan kimse dokunamazken, arka direkte çizgi üzerinde duran Vedat topu son anda çıkardı.

40. dakikada Oğuzhan’ın ceza sahası içine doğru attığı ara pasa Lens geç kalınca, kaleci Hopf çıkarak topa sahip oldu.

45+1. dakikada Caner'in kullandığı serbest vuruşta Cenk'in topu kontrol ederek vurduğu şutta meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

50. dakikada Serdar Özkan'ın Beşiktaş ceza alanının sol çaprazından sert şutunda kaleci Fabricio, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

53. dakikada Quaresma'nın kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Talisca'nın vuruşunda Muric'in kafasına çarpan top yeniden kornere gitti.

54. dakikada Khalili'nin şutunda Fabricio meşin yuvarlağı kontrol etti.

58. dakikada Muric'in kafayla verdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Zeki Yavru'nun vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.

74. dakikada Gençlerbirliği durumu 2-0 yaptı. Scekic, Beşiktaş ceza alanı önüne kadar taşıdığı topu Rantie ile buluşturdu. Bu futbolcunun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Scekic, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

80. dakikada Quaresma'nın kullandığı faul atışında Gençlerbirliği savunmasının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlakla buluşan Caner Erkin'in şutunda N'Diaye topu son anda kale çizgisi üstünden kafayla kornere gönderdi.

87. dakikada hakem Halis Özkahya, Mehmet Taş'tan sıyrılmak isteyen Quaresma'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltıya karar verdi. 88. dakikada penaltıyı kullanan Cenk Tosun, skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.

89. dakikada Gökhan Gönül'ün ortasında ceza alanında iyi yükselen Hutchinson'un kafa vuruşunda kaleci Hopf, meşin yuvarlağı kornere çeldi.