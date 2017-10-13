Trabzonspor maçında kavga eden Caner Erkin ve Anderson Talisca, Gençlerbirliği maçı öncesinde dostluk mesajları verdiler. İkili el ele tutuşarak tribünleri selamladılar.
Kavganın ardından başkan Fikret Orman araya girerek iki futbolcuyu barıştırdı. Milli takımın İzlanda hezimetinin ardından takıma dönen Erkin'in ilk olarak Sambacı ile baş başa görüştüğü ve bu diyaloğun ardından kol kola çıktıkları ifade edildi.
Öte yandan Caner'in Talisca'ya 'Karamel', Talisca'nın da Caner'e Fişek diye hitap etmesi sosyal medyanın gündemi olmuştu.