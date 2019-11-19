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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
19.11.2019 - 08:50, Son Güncelleme:

Nwakaeme, Avrupa'yı sallıyor!

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Süper Ligin açık ara en çok ‘başarılı çalım atan oyuncusu’ olan Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme, Avrupa’da da zirveye oynuyor.

Trabzonspor'a geldiği günden bu yana sol kanatta çalımlarıyla herkesi büyüleyen Anthony Nwakaeme, bu alanda büyük fark yarattı.

Nijeryalı yıldız, Major Ligler ve Süper Lig baz alındığında; 1700 futbolcu arasında 40 başarılı çalımla 4. sırada yer aldı.

Crystal Palace'ta forma giyen Zaha (55), Nice'li Youcef Atal (44) ve Norwich'in orta sahası Emiliano Buendia (41), Nwakaeme'yi geçmeyi başardılar.

Süper Lig'de ise açık ara ilk sırada yer alan başarılı sol kanat, Opta'nın verilerine göre yüzde 65'lik oranıyla başarılı bir performans sergiledi.

MENSAH'A BÜYÜK FARK ATTI

Nwakaeme'yı İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen orta saha oyuncusu Bernard Mensah 29 çalım ile takip ederken; Başakşehirli İrfan Can (28), Yeni Malatyasporlu Fofana (25) ise listedeki diğer isimler oldular.

Anthony Nwakaeme'nin Trabzonspor Kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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