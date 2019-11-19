Norveç'e galibiyeti Sörloth getirdi
EURO 2020 Elemeleri F Grubu'nda Norveç Malta ile karşı karşıya geldi. Norveç sahadan 2-1 üstünlükle ayrıldı.
Maçın 7. dakikasında Norveç King ile öne geçti. Malta'nın bu gole cevabı 40. dakikada Fenech'ten geldi.
İkinci yarıda ise Trabzonspor forması giyen Sörloth, 62. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Maçta başka gol olmayınca Süper Lig'de forma giyen golcü futbolcu takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Norveçli yıldız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde çıktığı 5. maçında, 4. golünü kaydetti.
EURO 2020 Elemeleri'nde gecenin sonuçları:
D Grubu
İrlanda Cum. 1-1 Danimarka
Cebelitarık 1-6 İsviçre
F Grubu
İsveç 3-0 Faroe Adaları
İspanya 5-0 Romanya
Malta 1-2 Norveç
J Grubu
Lihtenştayn 0-3 Bosna-Hersek
İtalya 9-1 Ermenistan
Yunanistan 2-1 Finlandiya
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle