İtalya gol oldu yağdı! Toplam 10 gol...
EURO 2020 Elemeleri Grup J'de İtalya ile Ermenistan karşı karşıya geldi. İtalya rakibini 9-1 mağlup etti.
İtalya gol oldu yağdı. İlk yarıyı Immobile (2), Zaniolo, Barella'nın golleri ile 4-0 önde kapadı.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren ev sahibi Zaniolo, Romagnoli, Jorginho, Orsolini ve Chiesea'nın golleriyle toplam 9 gol kaydetmiş oldu. Ermenistan'ın ise tek golü Babayan'dan geldi. İtalya 71 yıl sonra bir milli maçta 9 gol attı.
İtalya grupta 10'da 10 yaparak 30 puan topladı.
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