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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
Haber Giriş: 11.10.2019 - 21:29, Son Güncelleme:

Nihat Özdemir'den Ali Koç'a teşekkür

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Nihat Özdemir'den Ali Koç'a teşekkür

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Arnavutluk karşılaşması öncesinde milli takım ürünlerinin de satıldığı Fenerium mağazasını gezdi. Özdemir, Fenerbahçe'nin kendi mağazasını ismini değiştirerek milli takıma adadığını belirterek, “Bütün milli takım ürünlerini burada sergilediler. Kendilerine bu misafirperverliklerinden dolayı başta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç olmak üzere tüm yönetim kuruluna teşekkür ederiz” dedi.

A Milli Futbol Takımı’nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Arnavutluk maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri, statta bulunan Fenerium mağazasını gezdi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Özdemir, “Türk milli takımı yönetim kurulu tarafından İstanbul’da oynaması için karar verdi. İlk maçımızı Beşiktaş’ın stadyumunda oynadık. İkinci maçımızı Arnavutluk ile Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynayacağız. Son maçımızı da Galatasaray’ın stadında İzlanda ile oynayacağız. Fenerbahçe Spor Kulübü kendi mağazasını ismini değiştirerek milli takıma adadı. Bütün milli takım ürünlerini burada sergilediler. Kendilerine bu misafirperverliklerinden dolayı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç başta olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine, mağaza müdürüne ve çalışanlarına teşekkür ederim” diye konuştu.

“İki maçta da çok önemli”

Arnavutluk ile önemli maç oynayacaklarını ifade eden Özdemir, “Grubumuzdaki en zor maçlardan biri. Hepimizin bildiği gibi bu maç önemli olduğu kadar aynı saatteki İzlanda-Fransa maçı gruptaki sıralamayı, gruptan çıkacak takımları belirleyecek. İki maçta da çok önemli” şeklinde konuştu.

“Bir an önce görevlerini bitirip, dönmelerini bekliyoruz”

Barış Pınarı Harekatı ile de açıklamalarda bulunan Nihat Özdemir, “Hepimizin bildiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri iki günden beri çok önemli görevi üstlendi ve Suriye’de terörü yok etmek için yola çıktılar. Allah onların yardımcısı olsun. Hepimizin kalbi onlarda. Eminim ki futbolcularımızın da onların yanında. İnanıyorum ki oyuncularımız milli maç kadar Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçikleri kadar oynayacaklar. İnşallah maçın sonunda Allah da yardım eder, iyi bir netice alırsak buradaki galibiyet onları mutlu edecektir. Cephede onlara verilmiş en büyük hediyedir. Bir an önce görevlerini bitirip, dönmelerini bekliyoruz. Herhangi bir can kaybı olmasın. En az seviyede atlatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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