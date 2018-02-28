Nihat Kahveci, ilk hocasıyla bir araya geldi
Esenler Belediyesi’nin organizasyonunda gerçekleştirilen Erdoğan Arıkan’la söyleşilerin son konuğu Nihat Kahveci'ydi.
Esenlerspor alt yapısından yetişen Nihat Kahveci futbola başlamasına vesile olan hocası Hilmi Dereli ile hasret giderdi. Esenler Amatör Spor Kulüpler Birliği Başkanı Ayhan Çınar, Başkan Yardımcısı Ali İhsan Tetikli, Osman Keşkekçi ve Süleyman Gecekuşu’nun önderliğinde ilçede bulunan spor kulüplerinin futbolcularının katılımı ile samimi bir ortamda gerçekleştirilen organizasyona ilgi büyüktü.
Kulüpler Birliği Başkanı Ayhan Çınar, “Esenler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tevfik Göksu’ya sporcularımızın gelişiminde katkısına inandığımız bu tür organizasyonlardan dolayı teşekkür ederim” derken futbolcu olma hayali olan çocukların Nihat Kahveci’yi örnek almalarını söyledi.
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