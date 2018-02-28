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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerFutbol HaberleriNihat Kahveci, ilk hocasıyla bir araya geldi
Futbol Nihat Kahveci, ilk hocasıyla bir araya geldi
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Futbol
Efkan BUCAK
28.02.2018 - 17:12, Son Güncelleme:

Nihat Kahveci, ilk hocasıyla bir araya geldi

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Esenler Belediyesi’nin organizasyonunda gerçekleştirilen Erdoğan Arıkan’la söyleşilerin son konuğu Nihat Kahveci'ydi.

Esenlerspor alt yapısından yetişen Nihat Kahveci futbola başlamasına vesile olan hocası Hilmi Dereli ile hasret giderdi. Esenler Amatör Spor Kulüpler Birliği Başkanı Ayhan Çınar, Başkan Yardımcısı  Ali İhsan Tetikli, Osman Keşkekçi ve Süleyman Gecekuşu’nun önderliğinde ilçede bulunan spor kulüplerinin futbolcularının katılımı ile samimi bir ortamda gerçekleştirilen organizasyona ilgi büyüktü.
 
Kulüpler Birliği Başkanı Ayhan Çınar, “Esenler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tevfik Göksu’ya sporcularımızın gelişiminde katkısına inandığımız bu tür organizasyonlardan dolayı teşekkür ederim” derken futbolcu olma hayali olan çocukların Nihat Kahveci’yi örnek almalarını söyledi.

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