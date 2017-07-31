Neymar'a tehdit şoku!

Tebas bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, “PSG tüm Finansal Fair Play kurallarını ihlal etmekle kalmıyor, Avrupa Birliği'nin ekonomik rekabet kurallarını da hiçe sayıyor. UEFA’ya göndereceğimiz rapora bunu da ekleyeceğiz” dedi. Benzer bir şikâyeti de yıldız futbolcunun kulübü Barcelona yapmaya hazırlanıyor. 2014 yılında Finansal Fair Play’i ihlal eden ve para cezası alan Paris ekibi suçlu bulunması halinde Avrupa Kupaları’ndan men cezası alabilir.

Neymar için 222 milyon Euro serbest kalma maddesi ödemeye hazırlanan PSG’de Başkan Nasser Al-Khelaifi’nin yaptığı, ‘Neymar ile görüşmelerde her şey yolunda. Bu transferden eminim” açıklaması büyük yankı uyandırdı.