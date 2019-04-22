Newcastle United'dan inanılmaz tesadüf
35. haftası oynanan İngiltere Premier Ligi belki de gerçekleşmesi imkansız bir tesadüfe sahne oldu.
Ligde orda sıralarda yer alan İngiliz ekibi Newcastle United'un 35. hafta sonunda gerçekleşen istatistikleriyle büyük bir tasadüfe imza attı.
Ligde 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 yenilgiyle 41 puanı bulunan Newcastle, rakip filelere 35 gol atarken kalesinde 44 gol gördü.
İlginç tesadüfen sebebi ise İngiliz ekibinin 2017-2018 sezonunun 35. haftası sonunda bu sezonun aynı haftasındakiyle birebir aynı istatistiklere sahip olması.
Bir takımın iki sezonun aynı haftasında her kategoride aynı istatistiklere imza atmasının kolay kolay gerçekleşebilecek bir tesadüf olmadığı ifade edildi.
İşte Newcastle United'ın 2017-2018 ve 2018-2019 sezonunun 35 haftasın sonunda birebir aynı gerçekleşen istatistikleri şöyle:
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